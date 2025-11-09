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रौटहट जिल्ला अदालतबाट हतकडीसहित चोरी मुद्दाका थुनुवा फरार

अदालत पुर्‍याएका बेला शौचालय गएका उनी शौचालयको भेन्टिलेसनबाट निस्किएर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

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गौतम श्रेष्ठ गौतम श्रेष्ठ
२०८३ साउन १ गते १७:१२

१ साउन, रौतहट । पेसीका लागि रौतहट जिल्ला अदालत पुर्‍याइएका चोरी मुद्दाका एक जना अभियुक्त हतकडीसहित फरार भएका छन् । जिल्ला कारागार रौटहटबाट अदालत पुर्‍याएको अवस्थामा ती अभियुक्त फरार भएका हुन् । प्रहरीले उनको पहिचान खुलाएको छैन ।

अदालत पुर्‍याएका बेला शौचालय गएका उनी शौचालयको भेन्टिलेसनबाट निस्किएर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको टोलीले उनको व्यापक खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।

थुनुवा फरार रौटहट जिल्ला अदालत
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