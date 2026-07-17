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अनुभूति :

दाप्चादेखि लिमी : समयभित्र हराउने यात्रा

काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटै समयमा धेरै युग एकसाथ देख्न सकिन्छ । लिच्छवि कालका अभिलेख, मल्लकालीन मन्दिर, राणाकालीन दरबार र आधुनिक कफी पसल एउटै परिवेशमा सहअस्तित्वमा छन् ।

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सुधन सुवेदी सुधन सुवेदी
२०८३ साउन २ गते १०:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालका कीर्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुर जस्ता स्थानहरूमा इतिहास संग्रहालयमा सीमित नभई जीवन्त जीवन र परम्पराको रूपमा निरन्तर बाँचिरहेको छ ।
  • दाप्चा र लिमी उपत्यका जस्ता ठाउँहरूले तीव्र गतिको आधुनिक संसारभन्दा भिन्न स्वाभाविक लयमा बाँचेको समयको वास्तविक अनुभूति प्रदान गर्छन् ।
  • नेपालको वास्तविक शक्ति यसको सुस्त गतिमा नभई गहिराइमा छ, जसले पर्यटकलाई दृश्य मात्र नभई आफूलाई पुनः महसुस गर्ने अवसर दिन्छ ।

यात्रा भन्नासाथ धेरैको मनमा नयाँ ठाउँ हेर्ने, प्रसिद्ध गन्तव्य पुग्ने वा फोटोमा कैद गर्न मिल्ने दृश्यको कल्पना आउँछ । तर, सबै यात्रा एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । कतिपय यात्रा दुरी नाप्नका लागि हुन्छन् भने कतिपय आफैंभित्र फर्किन । कहिलेकाहीँ पुराना ढुंगाका गल्ली, बिहानको धुम्म आकाश वा कुनै शान्त गाउँको आँगनले पनि मानिसलाई यस्तो अनुभूति दिन्छ, जहाँ समयको गति नै फेरिएको जस्तो लाग्छ ।

विज्ञान कथामा सुनिने ‘टाइम ट्राभल’ कुनै मेसिन मार्फत सम्भव हुने कुरामात्र होइन । जीवन्त संस्कृति र आफ्नै लयमा बाँचिरहेका ठाउँहरूले पनि मानिसलाई समयको अर्को तहमा पुर्‍याउन सक्छन् । नेपाल त्यस्तै अनुभव दिन सक्ने गन्तव्य हो, जहाँ यात्रा केवल स्थानको नभई समयको पनि हुन्छ ।

कीर्तिपुरको एउटा बिहान यसको सरल उदाहरण हो । कुहिरो अझै जमिनमै अडिएको हुन्छ, टाढाबाट मन्दिरको घण्टा बिस्तारै सुनिन्छ, ढुंगाले बनेका साँघुरा गल्लीहरूमा कुनै हतार देखिँदैन । त्यहाँ कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको अनुभव छैन, न त आकर्षक देखाउन बनाइएका सजावट । सामान्य देखिने दैनिकीभित्र एउटा असाधारण अनुभूति लुकेको हुन्छ । समयसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कारको अनुभूति । 

नेपाललाई प्राय: ‘ढिलो चल्ने देश’ भन्ने गरिन्छ । विकासको गति सुस्त भएको सन्दर्भमा प्रयोग गरिने यो टिप्पणीलाई धेरैले कमजोरीका रूपमा बुझ्छन् । तर, यही ढिलोपन आजको संसारमा नेपालको एउटा विशिष्ट शक्ति पनि हुन सक्छ । आज मानिसहरू अनुभवभन्दा सूचना धेरै उपभोग गरिरहेका छन् ।

यात्रा पनि बिस्तारै चेकलिस्टमा सीमित हुँदै गएको छ । कुन ठाउँ पुगियो, कति फोटो खिचियो र कति छिटो अर्को गन्तव्यमा पुगियो भन्ने हिसाबले यात्रा मापन हुन थालेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि यात्रा र स्थानबीचको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा बाँकी छ ।

यहाँ मानिस र गन्तव्यबीच कुनै डिजिटल पर्दा उभिएको हुँदैन । कृत्रिम मध्यस्थता हुँदैन । यात्रु केवल त्यहाँ उपस्थित हुन्छ । शान्त, सहज र विनाहतार । यही कारण धेरै विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा समय रोकिएको जस्तो लाग्छ । वास्तवमा समय रोकिएको होइन, बरु मानिसले समयलाई फेरि महसुस गर्न थालेको हो ।

नेपालको विशेषता पनि यही हो । यसले पर्यटकलाई कुनै चलचित्रको सेट वा कृत्रिम पुनर्निर्माण मार्फत होइन, जीवित जीवन मार्फत दशकौं अघिको संसारसँग साक्षात्कार गराउँछ ।

भक्तपुर र ललितपुरका गल्लीहरूमा यो अनुभूति अझ स्पष्ट हुन्छ । ढुंगाका आँगनहरू अझै सामाजिक जीवनका केन्द्र छन् । चाडपर्वहरू केवल प्रदर्शन होइनन्, दैनिकीको लय हुन् । कुमालेको चक्रसँगै परम्परा निरन्तर घुमिरहेको छ । यहाँ इतिहास संग्रहालयका भित्तामा सीमित छैन, मानिसहरूको जीवनमै बाँचिरहेको छ । त्यसैले नेपाल कुनै संग्रहालय होइन, खुला आकाशमुनि निरन्तर बाँचिरहेको इतिहास हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र एउटै समयमा धेरै युग एकसाथ देख्न सकिन्छ । लिच्छवि कालका अभिलेख, मल्लकालीन मन्दिर, राणाकालीन दरबार र आधुनिक कफी पसल एउटै परिवेशमा सहअस्तित्वमा छन् । यहाँ आधुनिकताले पुरानोलाई विस्थापित गर्दैन, बरु सँगै लिएर अघि बढ्छ । यही सहअस्तित्वले नेपाललाई समयको एउटा जीवित संग्रह बनाएको छ ।

उपत्यका बाहिर निस्किएपछि यो अनुभूति झन् गहिरो हुँदै जान्छ । मुस्ताङमा हावा नै इतिहास बोकेर बगेको जस्तो लाग्छ । पहाडहरूको मौनता र बस्तीहरूको शान्त स्वरूपले समयभन्दा बाहिरको संसारमा पुगेको अनुभूति दिन्छ । बन्दीपुरमा पुग्दा समयको आफ्नै गति हुन्छ । मानौं त्यसले आधुनिकतालाई भनिरहेको छ– तिमी छिटो जाऊ, म आफ्नै लयमा अघि बढ्छु । त्यहाँ जीवन रोकिएको छैन, केवल आफ्नै स्वाभाविक तालमा बगिरहेको छ ।

नेपालमा यस्ता केही स्थान छन्, जहाँ समय केवल सुस्त हुँदैन, झन्डै थामिएको जस्तो लाग्छ । तीमध्ये एक हो– दाप्चा । कुनै समय व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित यो बस्ती आज फरक प्रकारको अनुभव दिन्छ । पुराना ढुंगाका घर, शान्त आँगन र हतारलाई चिन्दै नचिनेका जस्ता लाग्ने चोकहरूले यात्रुलाई केही समय आफ्नै गतिमा बस्न निम्तो दिन्छन् । यहाँ कुनै योजना पूरा गर्नुपर्ने दबाब हुँदैन, न कुनै छिटो अघि बढ्नुपर्ने हतार । दाप्चामा बसेपछि समय घटेको अनुभूति हुँदैन, तर समयको अर्थ भने बदलिन्छ ।

यहाँ मानिसहरू मोबाइल फोनको स्क्रोलभन्दा धेरै आँगनको हावा सुन्छन् । घडीभन्दा धेरै आकाश हेर्छन् । आजको तीव्र गतिमा चलिरहेको डिजिटल संसारमा यही नै सबैभन्दा ठूलो विलासिता बनेको छ– विना विचलनको जीवन । यहाँ पुग्दा संसार दुई–तीन दशकअघिकै लयमा बाँचेको जस्तो लाग्छ । यो कुनै कल्पना होइन, निरन्तरतामै बाँचेको वास्तविकता हो ।

दूरपश्चिमको लिमी उपत्यकाले पनि यस्तै अनुभूति दिन्छ । यहाँ समय अझै पुरानो तिब्बती सभ्यताको लयमा बगिरहेको जस्तो लाग्छ । ढुंगाका बस्ती, मठमन्दिर, याकको यात्रा र मौसमी जीवनशैलीले आधुनिक संसारलाई लगभग अप्रासंगिक बनाइदिन्छ । लिमी पुग्दा समय अगाडि होइन, भित्रतिर बगिरहेको अनुभूति हुन्छ । दुई दशकअघिको तिब्बतलाई बुझ्न र महसुस गर्न चाहनेका लागि पनि यो एउटा अर्थपूर्ण गन्तव्य हुन सक्छ ।

दाप्चा र लिमी भौगोलिक रूपमा फरक छन्, तर उनीहरूले दिने अनुभूति एउटै छ । नेपालले यात्रुलाई समयको अर्को स्वरूपसँग परिचित गराउँछ । कतै समय रोकिएको जस्तो लाग्छ, कतै पुरानै लयमा जीवित देखिन्छ । तर, दुवैले एउटै सत्य सम्झाउँछन्– अनुभवको गहिराइ गतिभन्दा धेरै मूल्यवान हुन्छ ।

आज संसार जोडिएको छ, छिटो छ र निरन्तर गतिशील छ । तर, यही गतिबीच मानिसहरू भित्रभित्रै थाकिरहेका छन् । उनीहरूलाई अझ धेरै सूचना होइन, केही क्षणको उपस्थिति चाहिएको छ । नेपालले त्यही रिक्तता भरिदिन सक्छ । यहाँ केही उपभोग गर्नैपर्छ भन्ने दबाब छैन । यहाँ मानिस केवल आफू भएर बाँच्न सक्छ । यहाँ यात्रा टाइमलाइनको अर्को स्क्रोल होइन, बरु शान्त उपस्थितिको अनुभूति हो । लुम्बिनीदेखि जनकपुरसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म नेपालले एउटै मौन सन्देश दिइरहेको छ– समय यहाँ बित्दैन, समय यहाँ बाँचिन्छ ।

नेपालको वास्तविक शक्ति यसको गति होइन, गहिराइ हो । यहाँ आउने पर्यटक दृश्यमात्र हेर्न आउँदैनन्, आफूलाई फेरि महसुस गर्न आउँछन् । यहाँ यात्रा केवल ठाउँको नभई समयको पनि हुन्छ । र, समयको त्यही यात्राभित्र कतै न कतै मानिसले आफैंलाई फेरि भेट्छ ।

अनुभूति दाप्चा यात्रा लिमी समय
लेखक
सुधन सुवेदी

लेखक सुवेदी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

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