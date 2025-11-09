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म्याद नाघेका फ्यान्टा र स्प्राइट बेच्ने केबी एग्रो मार्टलाई २ लाख बढी जरिबाना

विभाग टोलीले उक्त मार्टमा ‘रश बदाम ड्रिंक’, ‘फ्यान्टा’ र ‘स्प्राइट’ जस्ता पेय पदार्थ उपभोग्य मिति समाप्त भइसक्दा पनि बिक्रीका लागि राखिएको फेला पारेको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते २०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्रीमा राखेको भन्दै चाबहिलस्थित केबी एग्रो हाम्रो मिट एन्ड मार्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
  • अनुगमनका क्रममा उक्त मार्टमा उपभोग्य मिति समाप्त भएका रश बदाम ड्रिंक, फ्यान्टा र स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थ फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।
  • विभागले सोही दिन काठमाडौं र ललितपुरका १० वटा अन्य फर्म तथा उद्योगको पनि अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।

१ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद नाघेका खाद्य सामग्री र पेय पदार्थ बिक्रीका लागि राखेको भन्दै काठमाडौं चाबहिलस्थित एक मार्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।

विभागले शुक्रबार गरेको बजार अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएपछि उक्त कारबाही गरेको हो ।

अनुगमन क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–६ चाबहिलमा सञ्चालित केबी एग्रो हाम्रो मिट एन्ड मार्टले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने गरी म्याद नाघेका सामग्री बिक्रीमा राखेको भेटिएको थियो ।

विभाग टोलीले उक्त मार्टमा ‘रश बदाम ड्रिंक’, ‘फ्यान्टा’ र ‘स्प्राइट’ जस्ता पेय पदार्थ उपभोग्य मिति समाप्त भइसक्दा पनि बिक्रीका लागि राखिएको फेला पारेको थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै विभागले सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) को अधिकार प्रयोग गरी उक्त मार्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ तत्काल जरिबाना गरेको हो ।

सोही दिन विभागले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका अन्य १० वटा फर्म तथा उद्योग पनि निरीक्षण गरेको थियो । उनीहरूलाई सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जरिबाना वाणिज्य
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