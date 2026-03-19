होस्टल सहित ४ फर्मलाई ८५ हजार जरिबाना

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- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठग्ने चार व्यावसायिक फर्मलाई ८५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
- विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रतिकूल काम गरेको भन्दै ललितपुर धोबीघाटस्थित टाउन ब्वाइज एन्ड गर्ल्स होस्टललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
- यस्तै ब्लु फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार, शाम्भाला होमलाई १० हजार र कोल्ड एन्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता ठगी गर्ने तथा नियम उल्लंघन गर्ने चार वटा व्यावसायिक फर्मलाई ८५ हजार रुपैयाँ नगद जरिबाना तिराएको छ ।
विभागले बुधबार गरेको बजार अनुगमनमा ती फर्मले उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रतिकूल कार्य गरेको भेटिएपछि उक्त जरिबाना तिराइएको हो ।
अनुगमन क्रममा ललितपुर धोबीघाटस्थित टाउन ब्वाइज एन्ड गर्ल्स होस्टललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी ललितपुर जावलाखेलमा रहेको ब्लु फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार, काठमाडौं बौद्ध क्षेत्रमा सञ्चालित शाम्भाला होम प्रालिलाई १० हजार र कोल्ड एन्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ ।
यी फर्मले ऐनको दफा १५ बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेको र दफा ३८ (छ) बमोजिमको कसुर गरेको विभागको ठहर छ ।
जरिबाना बाहेक विभागले अन्य ५ व्यावसायिक फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
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