खाली खुट्टा हिंड्नु स्वास्थ्यका लागि साँच्चै फाइदाजनक छ ?

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- बिहान नरम घाँस वा माटोमा खाली खुट्टा हिँड्दा खुट्टाको मांसपेशी बलियो हुनुका साथै रक्तसञ्चारमा सुधार आउने विज्ञहरू बताउँछन्।
हिँड्नु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायक मानिन्छ । स्वास्थ्य राम्रो बनाउनकै लागि भनेर हरेक बिहान ‘मर्निङवाक’ गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन् । यसरी हिँड्दा अनिवार्य रूपमा जुत्ता वा चप्पल लगाइन्छ ।
धेरै विज्ञहरू भने मर्निङवाकमा खाली खुट्टा हिँड्नु बढी फाइदाजनक हुन बताउँछन् । तर सबै अवस्था र ठाउँमा खाली खुट्टा हिँड्नु राम्रो पनि हुँदैन ।
नांगो खुट्टा हिँड्नुका फाइदाहरू
धेरै विज्ञहरू भन्छन् कि नांगो खुट्टा हिँड्दा शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ । यसले खुट्टाको मांसपेशी बलियो बनाउँछ, रक्तसञ्चार सुधार गर्छ र शरीरको ऊर्जा सुधार गर्छ । त्यसैले, बिहान नरम घाँस वा माटोमा हिँड्नु बढी फाइदाजनक मानिन्छ । घरबाट जुत्ता लगाएर निस्किए पनि त्यस्तो ठाउँमा पुगेपछि फुकाल्नु राम्रो हुन्छ ।
घाँस वा माटोमा खाली खुट्टा हिँड्दा के हुन्छ ?
–खुट्टाका साना मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउने
–सन्तुलन र आसनमा सुधार गर्ने
–खुट्टाको पकड बलियो बनाउने
–बालबालिकाको खुट्टामा रक्तसञ्चार सुधार गर्ने
के भुइँमा हिँड्नु हानिकारक हुन सक्छ ?
जताततै नांगो खुट्टा हिँड्नु फाइदाजनक नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । भुइँमा नांगो खुट्टा हिँड्नु फाइदाजनक छ भनेर मान्न आवश्यक छैन । कहिलेकाहीँ, फोहोर वा भुइँमा चप्पल ल्याउँदा खुट्टाको समस्या हुन सक्छ । संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले हिँड्दा चप्पल लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
कस्ता व्यक्तिले नांगो खुट्टा नहिँड्ने ?
के केही मानिसहरूलाई नांगो खुट्टा हिँड्दा हानि हुन सक्छ । मधुमेहका बिरामी, वृद्धवृद्धा, कुर्कुच्चा दुख्ने व्यक्तिहरूले नांगो खुट्टा नहिँड्नु नै उचित हुन्छ । नांगो खुट्टा हिँड्दा चोटपटक, लाग्ने घाउ हुने हुनुसक्छ ।
नांगो खुट्टा हिँड्दा हामी हिँड्ने ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ढुंगाका गिर्खा धेरै भएको बाटोमा खाली खुट्टा नहिँड्नु नै उत्तम हुन्छ ।
घाँसहरूमा हिँड्दा त्यहाँ कस्तो प्रकारको घाँस छ भन्ने यकीन गर्नुपर्छ । यदि नरम घाँसहरू जस्तै दूवो आदि छ भने त्यो ठाउँमा हिँड्नु राम्रो हुन्छ । सिरु वा खुट्टामा घोच्ने किसिमका घाँस तथा काँडावाला घाँस तथा बिरुवाहरू भएको ठाउँमा पनि जुत्ता चप्पल नलगाईकन हिँड्नु राम्रो हुँदैन ।
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