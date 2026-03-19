+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्धन मूल्य र डलर दबाबले वैशाखमा दाल-चामलको मूल्य बढ्यो, तरकारीमा ३३४ प्रतिशत

विशेषगरी तरकारी बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले न्यून र मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मासिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार वैशाख महिनामा स्थानीय घिउसिमीको मूल्य सबैभन्दा बढी ३३४.७८ प्रतिशतले बढेको छ ।
  • इरान–इजरायल द्वन्द्व, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलर बलियो हुँदा ढुवानी भाडा र आयातित उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको हो ।
  • विभागले बजारमा कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बेमौसमी कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

१० वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख महिनाको मासिक मूल्य समीक्षा प्रतिवेदनले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि क्रम जारी रहेको देखाएको छ ।

विभागले देशभरिका ६ प्रमुख सहर विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाडौं उपत्यकाको बजार विश्लेषण गर्दा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएको पाइएको हो ।

विशेषगरी तरकारी बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले न्यून र मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।

वैशाखमा मूल्यमा अत्यधिक उतारचढाव आएका प्रमुख ५ तरकारीमध्ये घिउसिमी लोकलको मूल्यमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३३४.७८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ ।

महिनाको सुरुमा प्रतिकिलो न्यूनतम २३ रुपैयाँ रहेको घिउसिमी महिनाको अन्त्यतिर अधिकतम १ सय रुपैयाँसम्म पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

घिउसिमी मात्र होइन, तने बोडीको मूल्यमा २ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ भने लौकाको मूल्य १ सय ६५ प्रतिशतले बढेर किलोको ५३ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी फर्सी हरियो लामोमा १३८.८९ प्रतिशत र काँक्रो हाइब्रिडमा १ सय २५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

विभागका अनुसार गोलभेँडा सानो (लोकल), काउली स्थानीय, ब्रोकाउली र जिरीको सागजस्ता वस्तुमा समेत १ सय प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

खाद्यान्नमा पनि उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन् । भारतबाट आयात हुने कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको सामान्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको तीव्र मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढ्दा चैतको तुलनामा वैशाखमा चामलको मूल्य बढेको छ ।

तथ्यांक अनुसार सोना मन्सुली चामलको मूल्य प्रतिकिलो ६४ देखि ९५ रुपैयाँको बीचमा छ भने बासमती चामल काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा महँगो अर्थात् १ सय ९० रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।

दाल तथा गेडागुडीतर्फ मासको दाल प्रतिकिलो अधिकतम २ सय ७ रुपैयाँ र रहरको दाल २ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । गेडागुडीमा राज्माको मूल्य सहर अनुसार प्रतिकिलो १ सय ७० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पुग्दा उपभोक्तामा थप भार परेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कुखुराको मासु (ब्रोइलर) र खसीको मासुको औसत मूल्य यो महिना स्थिर छ । अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ६ सय पुगेको छ भने माछाको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि देखिएको छ ।

तेल र घिउका हकमा खुद्रा बजारमा तोरीको तेल प्रतिलिटर ३ सय ६० र भटमासको तेल २ सय ९३ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यद्यपि, केही वस्तु जस्तै भारतीय रातो आलु, घिउसिमी राज्मा, तोफु, इमली र तरबुजाको मूल्यमा भने महिनाभरि पूर्णस्थिरता देखिएको छ, जसले बजारमा केही सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको पछाडि वाह्य र आन्तरिक दुवै कारण प्रमुख देखिएका छन् । विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ६ पटकसम्म भएको परिवर्तनले ढुवानी भाडा, गाडी भाडा र हवाई भाडामा भारी वृद्धि गराएको छ ।

२ वैशाखमा पेट्रोलको मूल्य २ सय १९ र डिजेल २ सय ३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पुगेको थियो । यद्यपि, १७ वैशाखमा घटेर पेट्रोल २ सय १७ र डिजेल २ सय २५ रुपैयाँ कायम भए पनि समग्र ढुवानी भाडा महँगो पर्न गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र मध्यपूर्वमा बढेको भूराजनीतिक तनाव (इरान–इजरायल द्वन्द्व) ले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आएको २.१३ प्रतिशतको उतारचढावले पनि आयातित वस्तुको मूल्य बढाउन मद्दत गरेको छ । वैशाखमा अमेरिकी डलरको अधिकतम बिक्री दर १५२.१६ रुपैयाँसम्म पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजार मूल्यमा परेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

विभागले आफ्नो निष्कर्षमा बजारको यो अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न बेमौसमी कृषि प्रणाली विकास र उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

साथै, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अधीनमा रही नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी डलर आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन्धन मूल्य मूल्यवृत्द्धि वाणिज्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित