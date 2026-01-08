डलर बलियो हुँदा पुसमा भित्रियो २ खर्ब रेमिट्यान्स

१९ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पुसमा मात्रै करिब २ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अमेरिकी डलर बलियो हुँदा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको हो ।
अमेरिकी डलर तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै आएको छ । एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै भएको हो । साथै, रेमिट्यान्स थोरै पठाउँदा पनि बढेको समयमा धेरै पठाउने गर्छन । त्यसले पनि रेमिट्यान्स वृद्धिमा थप मद्दत पुगेको हो ।
चालु आव ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अुनसार सोही अवधिमा भित्रिएको कुल रेमिट्यान्स १० खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ ।
गत आव पुसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ पुसमा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ९१ अर्ब ६२ करोड छ । गत आव सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड थियो ।
चालु आव ६ महिनामा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । गत आव यस्तो आप्रवाह २.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चालु आव पुससम्म खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ११ खर्ब ६८ अर्ब २ करोड पुगेको छ । गत आव सोही अवधिमा यस्तो आय ८ खर्ब ३३ अर्ब ८६ करोड थियो ।
चालु आव पुससम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ६ हजार ८ सय ७ र पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ९४ हजार ७ सय ३३ छ ।
गत आव सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमश: २ लाख ३० हजार ४ सय ३९ र १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ थियो ।
