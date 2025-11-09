२ साउन, काठमाडौं । पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–९ एकोहोरे पाठास्थित दोबिल्ला–फलेवास सडकखण्डमा शनिबार दिउँसो साढे २ बजेतिर उक्त ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुश्माबाट साइकलचोकतर्फ जाँदै गरेको ग १ त ७२७३ नम्बरको ट्याक्टर आफैँ अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब १०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा ट्याक्टर चालक जिल्ला कुश्मा नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय सुजन नेपाली र कुश्मा नगरपालिका–९ साइकलचोकका १४ वर्षीय शिशिर लामिछाने रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनास्थलमा गम्भीर घाइते भएका दुवै जनाको उपचारको क्रममा प्रदेश अस्पताल, कुश्मामा मृत्यु भएको हो ।
अर्का एकजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ घर भई हाल कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटा बस्ने २२ वर्षीय उदय सापकोटा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको प्रदेश अस्पताल कुश्मामा उपचार भइरहेको छ ।
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