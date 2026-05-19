जुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते

२ असार, जुम्ला । जुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्युु भएको छ । एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत तातोपानी गाउँपालिका- ३ लाछुगाउँ नजिकै मंगलबार भे १ ट ८९३५ नम्बरको ट्याक्टर साँझ ६ बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो ।
जुम्लाका डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा तिला गाउँपालिका–४ का खबेन्द्र शाहीको मृत्यु भएको छ । यस्तै, सोही ठाउँका देउमनी सार्की गम्भीर घाइते भएकी छन् ।
ट्याक्टर सडकबाट करिब २०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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