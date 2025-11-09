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बैतडीको पुर्चौडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु

प्रहरीका अनुसार ट्याक्टर सडकबाट करिब २० देखि २५ मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनाका बेला ट्याक्टरमा चालकबाहेक अन्य कोही सवार नरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

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कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८३ असार ३२ गते १६:१६

३२ असार, बैतडी । बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।

पुरघाटबाट ढोल्यामोडतर्फ जाँदै गरेको सुपप्र ०२-००१ त १६०० नम्बरको ट्याक्टर पुर्चौडी नगरपालिका–१ रोतेशिलामा बिहीबार दिउँसो करिब ३:३० बजे दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा चालक कञ्चनपुरको साविकको सुडा गाविस–८ (हाल भीमदत्त नगरपालिका) का ४४ वर्षीय देवसिंह भण्डारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक भुवन तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार ट्याक्टर सडकबाट करिब २० देखि २५ मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनाका बेला ट्याक्टरमा चालकबाहेक अन्य कोही सवार नरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्याक्टर दुर्घटना बैतडीको पुर्चौडी
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