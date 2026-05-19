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पाँचथरमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते १०:०५
फाइल फोटो

१२ असार, पाँचथर । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–२ जिमाहामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार फिदिम नगरपालिका–३ स्कुलडाँडाका २४ वर्षीय राजेश मुखियाको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा फालेलुङ गाउँपालिका–१ ठाडे लसुनेका योगबहादुर जेबगू घाइते छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णका अनुसार पार्किङ गरी राखिएको मे १ त ३५५६ नम्बरको खाली ट्याक्टर मुखियाले चलाउने क्रममा अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ५ मिटर तल खसेको थियो ।

ट्याक्टर दुर्घटना पाँचथर
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