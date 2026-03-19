ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, चालक घाइते   

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बस्यालको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा आज बिहान मृत्यु भएको हो ।

रासस रासस
२०८३ वैशाख ३० गते १२:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका–२ रातामाटेमा निर्माण सामग्री बोकेको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको छ।
  • दुर्घटनामा गाउँपालिका–३ का १३ वर्षका विक्रम बस्यालको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा मृत्यु भएको छ।
  • ट्याक्टर चालक सिरानचोक गाउँपालिका–८ का २६ वर्षीय राजन परियार गम्भीर घाइते भएका छन् ।

३० वैशाख, गोरखा । निर्माण सामग्री बोकेको ट्याक्टर गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिका–२ रातामाटेमा गएराति दुर्घटनामा परेको छ ।

दुर्घटनामा सोही गाउँपालिका– ३ का १३ वर्षका विक्रम बस्यालको मृत्यु भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बस्यालको उपचारका क्रममा प्रदेश अस्पताल गोरखामा आज बिहान मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक सिरानचोक गाउँपालिका–८ जौबारीका २६ वर्षीय राजन परियार गम्भीर घाइते भएका छन् । निजको सोही अस्पतालमा उपचार जारी छ ।

रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

सल्यानमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
सल्यानमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, दुई जना घाइते
कञ्चनपुरको इँटा उद्योगमा ट्याक्टरले ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु
बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
संखुवासभामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक बालकको मृत्यु, दुई गम्भीर घाइते
ट्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

