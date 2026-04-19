२ असार, स्याङ्जा । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जना घाइते भएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो बिरुवा गाउँपालिका–५ सम्मखोरीस्थित बिरुवा–किचनास सडकखण्डमा ग १ त २९६४ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिएर दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परी बिरुवा गाउँपालिका–१ का १८ वर्षीय दिवस भुजेल र चालक नवलपरासी पश्चिम बर्दघाटका २४ वर्षीय कृष्ण चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् ।
स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार दुवै जना घाइतेलाई थप उपचारका लागि पोखरास्थित गण्डकी अस्पताल पठाइएको छ ।
दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4