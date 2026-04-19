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स्याङ्‍जामा ट्याक्टर पल्टिँदा दुई जना घाइते

स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जना घाइते भएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १७:२९

२ असार, स्याङ्जा । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जना घाइते भएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो बिरुवा गाउँपालिका–५ सम्मखोरीस्थित बिरुवा–किचनास सडकखण्डमा ग १ त २९६४ नम्बरको ट्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिएर दुर्घटनामा परेको हो ।

दुर्घटनामा परी बिरुवा गाउँपालिका–१ का १८ वर्षीय दिवस भुजेल र चालक नवलपरासी पश्चिम बर्दघाटका २४ वर्षीय कृष्ण चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् ।

स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीका अनुसार दुवै जना घाइतेलाई थप उपचारका लागि पोखरास्थित गण्डकी अस्पताल पठाइएको छ ।

दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्याक्टर दुर्घटना
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