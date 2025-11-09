दैनिक प्रयोग हुने यी ६ चीज, फ्रिजमा राख्दा झन् बिग्रिन्छ

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- गर्मीयाममा खानेकुरा सुरक्षित राख्न सबै सामान फ्रिजमा राख्नु उचित हुँदैन किनकि केही खानेकुरा चिसोले झन् छिटो बिग्रिने वा विषाक्त हुने जोखिम हुन्छ।
अहिले गर्मीको समय छ । कुनै खानेकुरा, पेय पदार्थ वा तरकारी जे घरमा ल्याए पनि फ्रिजमा राखिहाल्ने गरिन्छ । त्यसको कारण हो सामान छिटो नबिग्रियोस् भन्ने हो । तर सबै खानेकुरा तथा तरकारी, फलफूलहरू फ्रिजमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । फ्रिजमा राख्दा त्यो टिकाउन हुनुको सट्टा झन छिट्टै बिग्रिन्छ ।
केही खानेकुराहरू चिसो झन बिग्रिन्छ । कहिलेकाहीं, अनुचित रूपमा भण्डारण गरिएको खानाले ब्याक्टेरिया पनि बढ्न सक्छ, जसले गर्दा खाना विषाक्तताको जोखिम बढ्छ । त्यसकारण, कुन खानेकुराहरू फ्रिजमा राख्नु हुँदैन भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
आलु
सबैका भान्सामा नटुट्ने तरकारी हो आलु । तर यो फ्रिजमा राख्नु भने हुँदैन । फ्रिजमा आलु भण्डारण गर्नाले तिनीहरूमा रहेको स्टार्च द्रुत रूपमा चिनीमा परिणत हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूको स्वाद र बनावट परिवर्तन हुन्छ । आलुलाई चिसो ठाउँको सट्टा सुख्खा, हावा प्रवाह हुने र अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्छ ।
प्याज
फ्रिजमा आर्द्रताको कारणले गर्दा, प्याजलाई थप गिलो बनाउँछ । यसले गर्दा चाँडै बिग्रिने र ढुसी आउने पनि हुन्छ । तिनीहरूलाई खुला ठाउँमा भण्डारण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
लसुन
फ्रिजमा लसुन भण्डारण गर्नाले यसको स्वाद परिवर्तन हुन्छ । यसलाई घर भित्र वा बाहिर पानी नपर्ने र सुख्खा ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ ।
केरा
केरा छिट्टै बिग्रिने फल हो तर यसलाई फ्रिजमा कहिले पनि राख्नु हुँदैन । फ्रिजमा केरा भण्डारण गर्नाले यसको बोक्रा चाँडै कालो हुन्छ बिग्रन्छ । त्यसैले, कोठाको सामान्य तापक्रममा केरा भण्डारण गर्नु राम्रो हुन्छ।
मह
रेफ्रिजरेटरमा मह भण्डारण गर्नाले त्यो जमेर धेरै कडा हुनसक्छ, जसले गर्दा प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । यसलाई सधैं कोठाको तापक्रममा कडा रूपमा बन्द गरिएको कन्टेनरमा राख्नुहोस् । प्रयोग पछि, तपाईंले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।
गोलभेडा
प्रायजसो हामीले गोलभेडा घरमा ल्याउनेबित्तिकै फ्रिजमा राखिहाल्छौँ । तर गोलभेडालाई फ्रिजमा नराख्नु नै राम्रो हुन्छ । चिसो तापक्रमले गर्दा गोलभेडालाई स्वाद दिने महत्त्वपूर्ण इन्जाइमहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ । फ्रीजमा राखेपछि गोलभेडाको प्राकृतिक सुगन्ध र ताजापन हराउँछ ।
चिसोले गोलभेडाको भित्री कोषिकाको वाल फुट्छ, जसले गर्दा यो धेरै गिलो बन्छ । लामो समय फ्रीजमा राख्दा यसको प्राकृतिक कडापन हराउँछ। यदि धेरै गिलो छ र बिग्रिहाल्ने अवस्था छ भने हावा नछिर्ने भाँडोमा हालेर थोरै दिन राख्नु राम्रो हुन्छ ।
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