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बुटवलमा सुरु भयो इपीएल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १५:४६

३ साउन, काठमाडौं । मैनादेवी फाउण्डेशनको आयोजनामा नेपालकै अनौठो युवा-नेतृत्वको पर्यावरणीय प्रतियोगिता ‘इन्भाइरोनमेन्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) बुटवल २०२६’ सुरु भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खिलराज पाण्डेयले कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् ।

उद्घाटनपछि दिप बोर्डिङ, न्यू होराइजन, मणिमुकुन्द, नयाँगाउँ, कालिका, कान्ति, नवीन, स्कलर्स होम, एभरेस्ट कलेज, त्रिभुवन, नहरपुर, अक्सफोर्ड र इडेन लगायत बुटवलका १५ शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरूले उपमहानगरपालिका परिसर र वरपरका क्षेत्रमा र्‍याली तथा प्रतीकात्मक सफाइ अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा नगर प्रमुख पाण्डेयले फोहोर व्यवस्थापनप्रति आफ्नो प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चुनौतीको सामना गर्न कलेज र युवाहरूले लिएको नेतृत्वको प्रशंशा गरे ।  यस्तै, फाउण्डेशनका अभियान समन्वयकर्ता सरोज घिमिरेले यो अभियान सफाइ कार्यक्रम मात्र नभई युवाहरूमा पर्यावरण संरक्षण, सिर्जनात्मक सोच र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको भावना विकास गर्ने दीर्घकालीन प्लेटफर्म भएको बताए ।

यो ऐतिहासिक प्रतियोगिता ४६ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ, जसमा १५ कलेजहरूले साप्ताहिक क्रियाकलापहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अभियानको अन्त्यमा पहिलो हुनेले १ लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले ५० हजार र तेस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

बुटवल
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