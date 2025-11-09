स्वर्णिमसँग छलफल गरेर दुसित थानीबाट निस्किए रवि

३ साउन, काभ्रेपालाञ्चोक । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुसित थानी रिसोर्टबाट काठमाडौं फर्किएका छन् । सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले शनिबार उक्त रिसोर्ट पुगेका थिए ।
पत्नि निकितासहित पुगेका लामिछाने केहिबेरअघि होटलबाट निस्किएका हुन् । सुरक्षा श्रोतका अनुसार उनी काठमाडौं फर्किरहेका छन् । वाग्ले भने केहीबेरमा फर्किने बताइएको छ ।
शनिबार दिउँसो ३ बजे अर्थमन्त्री वाग्ले रिसोर्ट प्रवेश गरेका थिए भने त्यसको केहि समयपछि पत्नि निकितासहित सभापति दिउँसो ३ : २० बजे पुगेका थिए । उनीहरू उपसभापति एवं अर्थमन्त्री बाग्लेकै लगानी रहेको आफ्नै भिल्लामा बसेका थिए ।
पछिल्लो समय सरकार र पार्टीको तालमेलको विषयमा चर्चा सुरु भएपछि पार्टी सभापति लामिछाने र उपसभापति एवं अर्थमन्त्री वाग्लेको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
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