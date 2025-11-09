गोली हानेर समातिएका व्यक्तिबाट २४ हजार क्याप्सुल लागुऔषध बरामद

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- लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौंको कुलेश्वर र टेकु क्षेत्रबाट २४ हजार ७ सय क्याप्सुल टेपेन्डाडोलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
- प्रहरीले भारतीय नागरिक राज सोनीसहित निखिल सोनी र शोफिया मगरलाई पक्राउ गरेको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले जानकारी दिए ।
- भारतबाट अवैध लागुऔषध ल्याएर राजधानीमा बिक्री गर्न खोज्ने क्रममा प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि नियन्त्रणका लागि हवाई फायर गरी गोली चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
३ साउन, काठमाडौं । गोली हानेर समातिएका व्यक्तिबाट २४ हजार ७ सय क्याप्सुल लागुऔषध बरामद भएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरका एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराका अनुसार पक्राउ परेकाहरुबाट लागुऔषध टेपेन्डाडोल २४ हजार ७ सय क्याम्सुल बरामद भएको हो ।
कुलेश्वर र टेकुको पुल नजिकबाट प्रहरीले गोली हानेर सुरुमा दुई जना र पछि एक जना गरी तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेहरुमा भारतीय नागरिक २५ वर्षीय राज सोनी, बाँकेको नेपालगञ्जका १९ वर्षीय निखिल सोनी र सुर्खेतको पन्चपुरीका १९ वर्षीय शोफिया मगर पक्राउ गरेका छन् ।
भारतबाट लागुऔषध ल्याएर काठमाडौंमा बिक्रि वितरण गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा ब्युरोको टोली खटिएको थियो । नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीलाई आक्रमण गर्न खोज्पछि गोली चलाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
सुरुमा हवाई फायर गरिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले भारतीय नागरिकको दुबै खुट्टाको घुँडामुनि गोली हानेर पक्राउ गरेको हो ।
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