ओडेसा बन्दरगाहका इन्धन ट्याङ्कहरूमा रूसको आक्रमण

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- रूसी सेनाले युक्रेनी सशस्त्र बललाई सहयोग पुर्याउने ओडेसा र युज्नी बन्दरगाहका इन्धन भण्डारण र सैन्य सामग्रीमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ।
- रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जुलाई १९ मा गेरान-४ ड्रोनको प्रयोग गरी ओडेसा बन्दरगाह बाहिर रहेका बल्क क्यारियर र जहाजहरूमा क्षति पुर्याइएको छ।
- मन्त्रालयले भनेको छ, 'रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्याउने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ।' भन्दै सैन्य पूर्वाधारहरूमा प्रहार भइरहेको जनाएको छ।
४ असार, काठमाडौं । मस्कोले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्याइरहेका बन्दरगाहहरूमा प्रहार जारी राखेको छ।
रूसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सशस्त्र बलका लागि राखिएका इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा क्षति पुर्याएको बताएको छ। ओडेसा बन्दरगाहमा रहेका ती ट्याङ्कहरूमा हतियार र लोइटरिङ मुनिसन प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको हो।
रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जुलाई २० को राति रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्ने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको थियो। जुलाई १८ मा रूसी सेनाले नेप्च्युन कोस्टल मिसाइल सिस्टमको लन्चरमा प्रहार गरेको थियो। उक्त आक्रमण निकोलायेभ क्षेत्रमा इसकन्दर ब्यालिस्टिक मिसाइल र गेरान-४ सिकर ड्रोन प्रयोग गरेर गरिएको हो।
त्यसैगरी जुलाई १८ मै ओडेसा क्षेत्रको युज्नी बन्दरगाहमा रहेको इन्धन ट्याङ्कहरूमा हावाबाट प्रहार हुने अचुक हतियारले प्रहार गरिएको थियो। रूसी सेनाले जुलाई १९ मा पनि दिनभर युक्रेनी बन्दरगाह र जहाजहरूमा लगातार आक्रमण जारी राखेको थियो। गेरान-४ सिकर ड्रोनले ओडेसा बन्दरगाहको बाहिरी क्षेत्रमा लंगर हालिराखेको एउटा बल्क क्यारियरमा प्रहार गरेको छ।
स्नेक आइल्यान्डको उत्तरतर्फ रहेका दुईवटा बल्क क्यारियर र एउटा ड्राइ कार्गो भेसलमा पनि आक्रमण भएको छ। युक्रेनी सेनाले ती जहाजहरूलाई अट्याक ड्रोन र अनक्रुड सर्फेस भेसल लन्च गर्न प्रयोग गर्दै आएको थियो। रूसी एरोस्पेस फोर्सेसका एयरक्राफ्ट र ड्रोनहरूले ओडेसा बन्दरगाहमा सैन्य सामग्री बोकेका दुईवटा बल्क क्यारियरमा क्षति पुर्याएका छन्।
ओनिक्स मिसाइल र लोइटरिङ मुनिसनले ओडेसाको बन्दरगाह पूर्वाधारमा आक्रमण गरेका छन्। उक्त आक्रमणमा ड्रोन एसेम्बली वर्कशप र फ्युअल ट्याङ्कर पार्किङ एरिया परेका छन्। युज्नी बन्दरगाहमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेनी सेनाका लागि पठाएका सैन्य उपकरण राखिएको वेयरहाउसमा पनि प्रहार गरिएको छ।
ओडेसा बन्दरगाहबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको नोभिए बेल्यारी बस्ती नजिक रूसी सेनाले आक्रमण गरेको छ। उनीहरूले युक्रेनी सेनाका लागि राखिएका पाँचवटा इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा प्रहार गरेका छन्। रूसी रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्याउने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ।’
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