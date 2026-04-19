+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओडेसा बन्दरगाहका इन्धन ट्याङ्कहरूमा रूसको आक्रमण

रूसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सशस्त्र बलका लागि राखिएका इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा क्षति पुर्‍याएको बताएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १६:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूसी सेनाले युक्रेनी सशस्त्र बललाई सहयोग पुर्‍याउने ओडेसा र युज्नी बन्दरगाहका इन्धन भण्डारण र सैन्य सामग्रीमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ।
  • रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जुलाई १९ मा गेरान-४ ड्रोनको प्रयोग गरी ओडेसा बन्दरगाह बाहिर रहेका बल्क क्यारियर र जहाजहरूमा क्षति पुर्‍याइएको छ।
  • मन्त्रालयले भनेको छ, 'रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्‍याउने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ।' भन्दै सैन्य पूर्वाधारहरूमा प्रहार भइरहेको जनाएको छ।

४ असार, काठमाडौं । मस्कोले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्‍याइरहेका बन्दरगाहहरूमा प्रहार जारी राखेको छ।

रूसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सशस्त्र बलका लागि राखिएका इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा क्षति पुर्‍याएको बताएको छ। ओडेसा बन्दरगाहमा रहेका ती ट्याङ्कहरूमा हतियार र लोइटरिङ मुनिसन प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको हो।

रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जुलाई २० को राति रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्ने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको थियो। जुलाई १८ मा रूसी सेनाले नेप्च्युन कोस्टल मिसाइल सिस्टमको लन्चरमा प्रहार गरेको थियो। उक्त आक्रमण निकोलायेभ क्षेत्रमा इसकन्दर ब्यालिस्टिक मिसाइल र गेरान-४ सिकर ड्रोन प्रयोग गरेर गरिएको हो।

त्यसैगरी जुलाई १८ मै ओडेसा क्षेत्रको युज्नी बन्दरगाहमा रहेको इन्धन ट्याङ्कहरूमा हावाबाट प्रहार हुने अचुक हतियारले प्रहार गरिएको थियो। रूसी सेनाले जुलाई १९ मा पनि दिनभर युक्रेनी बन्दरगाह र जहाजहरूमा लगातार आक्रमण जारी राखेको थियो। गेरान-४ सिकर ड्रोनले ओडेसा बन्दरगाहको बाहिरी क्षेत्रमा लंगर हालिराखेको एउटा बल्क क्यारियरमा प्रहार गरेको छ।

स्नेक आइल्यान्डको उत्तरतर्फ रहेका दुईवटा बल्क क्यारियर र एउटा ड्राइ कार्गो भेसलमा पनि आक्रमण भएको छ। युक्रेनी सेनाले ती जहाजहरूलाई अट्याक ड्रोन र अनक्रुड सर्फेस भेसल लन्च गर्न प्रयोग गर्दै आएको थियो। रूसी एरोस्पेस फोर्सेसका एयरक्राफ्ट र ड्रोनहरूले ओडेसा बन्दरगाहमा सैन्य सामग्री बोकेका दुईवटा बल्क क्यारियरमा क्षति पुर्‍याएका छन्।

ओनिक्स मिसाइल र लोइटरिङ मुनिसनले ओडेसाको बन्दरगाह पूर्वाधारमा आक्रमण गरेका छन्। उक्त आक्रमणमा ड्रोन एसेम्बली वर्कशप र फ्युअल ट्याङ्कर पार्किङ एरिया परेका छन्। युज्नी बन्दरगाहमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेनी सेनाका लागि पठाएका सैन्य उपकरण राखिएको वेयरहाउसमा पनि प्रहार गरिएको छ।

ओडेसा बन्दरगाहबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको नोभिए बेल्यारी बस्ती नजिक रूसी सेनाले आक्रमण गरेको छ। उनीहरूले युक्रेनी सेनाका लागि राखिएका पाँचवटा इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा प्रहार गरेका छन्। रूसी रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्‍याउने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण जारी राखेको छ।’

बन्दरगाह युक्रेन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित