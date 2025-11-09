एन्डी बर्नह्याम बने बेलायतका ५९औं प्रधानमन्त्री

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- एन्डी बर्नह्याम बेलायतको ५९औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
- राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठनका लागि आमन्त्रित गरेपछि उहाँले डाउनिङ स्ट्रिटमा पहिलो सम्बोधन गर्नुभयो ।
- केयर स्टारमरको राजीनामा पछि बर्नह्यामले लेबर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै राजनीतिलाई राम्रोसँग अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
एन्डी बर्नह्याम आधिकारिक रूपमा बेलायतको ५९औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो भाषणमा एन्डी बर्नह्यामले राजनीतिलाई ‘राम्रोसँग काम गर्ने’ वाचा गरे ।
उनले बकिङ्घम दरबारबाट आइपुगेपछि डाउनिङ स्ट्रिटमा सम्बोधन गरेका हुन् । जहाँ उनलाई राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठन गर्न आमन्त्रित गरेका थिए । उनी एक दशकमा बेलायतको सातौं नेता हुन् ।
यसको केही समय अघि, केयर स्टारमरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसैबीच, दर्जनौं लेबर पार्टीका नेताहरू डाउनिङ स्ट्रिटमा भेला भएका छन्, जसमध्ये केहीले नयाँ सरकारमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन् ।
एन्डी बर्नह्यामले पहिले पनि लेबर पार्टीको नेता बन्ने प्रयास गरेका थिए तर असफल भएका थिए।
सन् १९७० मा लिभरपुलमा जन्मेका बर्नह्याम वारिङ्टन नजिकैको एउटा गाउँमा हुर्केका थिए । उनका बुबा ब्रिटिस टेलिकममा इन्जिनियर थिए भने उनकी आमा रिसेप्सनिस्ट थिइन् । दुवै जना लेबर पार्टीका कट्टर समर्थक थिए, जसले गर्दा बर्नह्यामलाई सानै उमेरमा राजनीतिमा रुचि जाग्यो।
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