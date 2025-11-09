सल्यान प्रहरीद्वारा अवैध भरुवा बन्दुक बरामद

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- सल्यानका दुई छुट्टाछुट्टै सामुदायिक वन क्षेत्रबाट प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा छ थान अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरेको छ ।
- गोप्य सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले वनगाड कुपिण्डे र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका वन क्षेत्रबाट उक्त हतियार फेला पारेको हो ।
- बरामद गरिएका भरुवा बन्दुक कसले र के प्रयोजनका लागि लुकाएका थिए भन्नेबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक देवराज भट्टराईले बताए ।
४ साउन, दाङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले बेवारिसे अवस्थामा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा छनाल अवैध भरुवा बन्दुक फेला परेको छ ।
सल्यान प्रहरीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक देवराज भट्टराईका अनुसार जिल्लाको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१२ स्थित भदाले सामुदायिक वनमा चार र छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ स्थित जुगेखोला सामुदायिक वनबाट दुई थान भरुवा बन्दुक फेला पारी बरामद गरिएको हो ।
ती दुवै ‘सामुदायिक वनमा बेवारिसे अवस्थामा अवैध बन्दुक छन्’ भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा यस कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दमाचौर सल्यानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वनमा खोजतलास गर्दा छ वटा भरुवा बन्दुक फेला पारी बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले जानकारी दिए ।
बरामद भएका बन्दुक कसले र कुन प्रयोजनका लागि त्यहाँ लुकाइ राखेका हुन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
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