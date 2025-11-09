एक महिनापछि नियन्त्रणमा लिइयो माडीगज

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- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गिदेनी पोष्टबाट एक महिनाअघि भागेको माडीगज नामको हात्तीलाई प्राविधिक टोलीले लामिचौर नजिकै डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
- निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरका अनुसार गैँडाको आवाज सुनेर तर्सिएपछि हात्ती जंगलतर्फ भागेको थियो ।
- तेह्र वर्षको उक्त हात्तीलाई हाल लामिचौर पोष्टमा राखिएको छ र माउतेको विशेष स्याहारपछि त्यसलाई पुनः गिदेनी पोष्टमा फर्काइने भएको छ ।
५ साउन, चितवन । माडीगजलाई एक महिनापछि नियन्त्रणमा लिइएको छ । माडीगज हात्तीको नाम हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गिदेनी पोष्टबाट एक्कासि गायब भएको उक्त हात्तीलाई डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनास थापा मगरले गिदेनी पोष्टबाट चराउने क्रममा गैँडाको आवाज सुनेर हात्ती तर्सिएर भागेको थियो । प्राविधिक टोलीले सोमबार लामिचौर नजिकै डार्ट गरेर शरीरमा झुम्म पर्ने औषधि सुईबाट शरीरमा पठाएर नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
तेह्र वर्षको उक्त हात्तीलाई हाल लामिचौर पोष्टमा राखिएको छ । माउतेले थप स्याहार गरेर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि हात्तीलाई गिदेनी पोष्ट लगिने छ । गैँडा, बाघजस्ता जनावरवाट तर्सने र मात लागेर हात्ती भाग्ने गर्दछन् । त्यसरी भागेका हात्तीलाई राम्रो हेरचाह गरेर केही दिनमा पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ।
निकुञ्जमा ५३ वटा ठूला र तीन वटा बच्चा हात्ती रहेका छन् । ती हात्तीले निकुञ्ज सुरक्षामा सघाउने गर्दछन् । रासस
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