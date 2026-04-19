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धर्नामा बसेकी बिनुसँग महिलामन्त्री वादीको भेट    

सिंहदरबारको मूल प्रवेशद्वारमा धर्नामा बसेकी बिनु यादवसँग महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीले भेटवार्ता गरेकी छन् ।

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रासस रासस
२०८३ साउन ५ गते १९:४६
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंहदरबार अगाडि धर्नामा बसेकी बिनु यादवसँग महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीले भेटवार्ता गरेकी छन्।
  • यादवले न्याय प्राप्ति, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका माग राख्दै मन्त्री वादीसँग आवश्यक समन्वय र कानुनी सहजीकरणका लागि आग्रह गरिन् ।
  • मन्त्री वादीले मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार नागरिकका गुनासाप्रति संवेदनशील रहेको बताइन् ।

५ साउन, काठमाडौं । सिंहदरबारको मूल प्रवेशद्वारमा धर्नामा बसेकी बिनु यादवसँग महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भेटवार्ता गरेकी छन् ।

मन्त्रालयमा आज भेटवार्तामा यादवले आफूले उठाउँदै आएका माग, न्याय प्राप्तिसम्बन्धी सरोकार, स्वास्थ्य उपचार, जीविकोपार्जन तथा आफ्ना मुद्दासँग सम्बन्धित विषयहरू मन्त्रीसमक्ष राखेकी थिइन् ।

उनले सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष, प्रभावकारी तथा कानुन बमोजिम आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाइ दिन आग्रह गरेकी मन्त्री वादीको सचिवालयले जनाएको छ ।

जवाफमा मन्त्री वादीले यादवका माग तथा सरोकारप्रति मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक पहल, समन्वय तथा सहजीकरण गरिने विश्वास दिलाएकी थिइन् ।

उनले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कानुन बमोजिम विषयलाई उचित ढंगबाट अघि बढाउन मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

भेटमा यादवको स्वास्थ्य अवस्थाको विस्तृत परीक्षण, आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारी एवं जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

साथै, उनले उठाएका अन्य विषयहरू सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल तथा कारबाहीका लागि पठाउने र अदालतमा विचाराधीन विषयहरू प्रचलित कानुन बमोजिम न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।

मन्त्री वादीले नागरिकका गुनासा तथा सरोकारप्रति सरकार सदैव संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री सेवा प्रवाह, न्यायमा सहज पहुँच तथा कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् ।

उनले मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।

बिनु यादव सीता वादी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

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