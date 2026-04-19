विकृतिबाट वामपन्थी दलहरू पनि अछुतो छैनन् : माधव नेपाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले वामपन्थी दलहरू समेत मुलुकको राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसंगतिबाट अछुतो नरहेको बताउनुभयो ।
- उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दलहरूले आफ्ना विगतका नीति, व्यवहार र जनसम्पर्कका कमजोरीहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
- शासनसत्तामा पुगेपछि विदेशी शक्तिसामु झुक्ने वामपन्थी दलहरूको नीति अनुपयुक्त रहेको भन्दै उहाँले अतिवाद र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति त्याग्न आह्वान गर्नुभयो ।
८ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले मुलुकको राजनीतिमा देखिएका विकृति विसंगतिबाट वामपन्थी दलहरू समेत अछुतो रहन नसकेको बताएका छन् ।
शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरूको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् ।
वामपन्थी शक्तिहरूले आफ्नै विगतको भुमिका, नीति र व्यवहारको गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरिकन कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको राजनीति बिग्रनुमा अरुलाई दोषारोपण गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले आफूहरूले अपनाएका नीति, गतिविधि, व्यवहार, र जनसम्पर्कका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘हामीले विभिन्न कालखण्डमा अंगालेका नीतिहरूको पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । शासनसत्तामा जाने बित्तिकै विदेशीका सामु झुक्नै पर्छ भन्ने हुँदैन आवश्यक छैन । दृढताका साथ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सकिन्छ । आवाज बुलन्द गर्ने बित्तिकै युद्ध नै भइहाल्दैन । आफ्नो देशको हितको कुरा राख्ने बित्तिकै सम्बन्ध टुटिहाल्ने अवस्था हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा संसारमा धेरै अनुभवहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सहसंयोजक नेपालले शासनसत्तामा पुगेपछि विदेशी शक्तिसामु झुक्नैपर्ने वामपन्थी दलहरूको नीति अनउपयुक्त रहेको टिप्पणी गरे ।
सहसंयोजक नेपालले विदेशीलाई खुसी पार्नकै लागि राष्ट्रहित विपरितका विषय समेत स्वीकार गरिएको उनको तर्क छ ।
‘नेपालको राजनीतिमा रहेका विकृति विसंगतिहरूबाट वामपन्थीहरू पनि मुक्त छैनन् । वामपन्थीहरूले पनि आफ्नो भूमिका विगतमा खेलेको भुमिकाको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कहाँ हामी चुक्यौं ? अरुलाई आरोप मात्र लगाएर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा सोचहरूमा, नीतिहरूमा, गतिविधिहरूमा, व्यवहारहरूमा, जीवनशैलीहरूमा, हाम्रो जनसम्पर्कहरूमा कहाँ–कहाँ त्रुटीहरू रहे यी सबै कुरामा पनि आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले हामी खुला मनले बसेर छलफल गरौं ।’
अतिवाद र आत्मसमर्पणवादी दुवै प्रवृत्तिबाट त्यागेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘धेरै अतिवादी हुने कुरा पनि होइन । अर्कोतर्फत घुँडा टेक्ने र आत्मसमर्पणवादी पनि बन्ने होइन । सही नीति र दृष्टिकोण बोकेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुरमा राखेर अगाडि बढ्नसक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा कम्युनिष्ट आन्दोलाई नयाँ उचाईमा पर्ुयाउन सकिन्छ,’ नेपालले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4