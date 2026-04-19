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विश्वविद्यालयमा रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिन नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री

टिम बनाउने जिम्मा उपकुलपतिलाई

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रार बनाउने जिम्मा उपकुलपतिलाई दिइएको बताएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १७:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने जिम्मा सम्बन्धित उपकुलपतिलाई दिइएको बताए।
  • विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले उपकुलपतिलाई नै आफ्नो टिम छनोट गर्न स्वतन्त्रता दिएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
  • मन्त्री पोखरेलले भने, \'विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो, रेक्टर रजिस्ट्रार र डिन बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन ।\'

८ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रार बनाउने जिम्मा उपकुलपतिलाई दिइएको बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले आफ्नो टिम बनाउन उपकुलपतिलाई नै दिइएको उनले बताए ।

‘विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । भीसीलाई डिसिजन गर्न, टिम आफ्नो किसिमले बनाउनुहोस भनेका छौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘उपकुलपति हामीले पारदर्शी ढंगले बनायौ । रेक्टर रजिस्ट्रार डिन बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुदैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा रेक्टर रजिस्ट्रार नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । निमित्तको भरका काम भइरहेको छ । मन्त्री पोखरेलले नियुक्तिमा ढिलाइ भएकोमा चासो व्यक्त गर्दै छिटै रेक्टर रजिस्ट्रार नियुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विश्वविद्यालय सस्मित पोखरेल
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