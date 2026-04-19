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कांग्रेस तयार नहुँदा एमालेसँग प्रदेशमा सत्ता सहकार्य : वर्षमान पुन

‘हाम्रो फोकस जनताको विकास र सुशासनमा केन्द्रीत हुन्छ । बजेटहरू रिभ्यू हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गरिन्छ ।’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ९ गते २०:२८

९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदा प्रदेशहरूमा वाम सहकार्यको निर्णय लिनु परेको बताएका छन् ।

प्रदेशको सत्ता सहकार्यबारे एमालेसँग तीन बुँदे सहमतिपत्रमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गर्दा साक्षी बसेका नेता पुनले यो सहकार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे ।

‘प्रदेशहरूमा बजेट बनाउनै नसक्ने स्थिति देखियो । एउटा राजनीतिक संकट आयो । यो संकटको समाधान तीनवटै दल मिलेर गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, कांग्रेस तयार भएन । यसपछि हामीले डेडलक फुकाउने काम गरेका छौं ।’

एमालेसँग सत्ता सहकार्यको निर्णय गर्दा विगतभन्दा पनि आगतलाई हेरेर गरिएको उनले बताए । ‘आगत हेरेर यो निर्णय लिएका छौं । थप कुरामा विस्तारै छलफल होला । हजार माइलाको यात्रा एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ’, उनले भने ।

तर, तत्काललाई भने प्रदेश सरकार प्रभावकारी र सफल बनाउनमा केन्द्रित हुने उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो फोकस जनताको विकास र सुशासनमा केन्द्रीत हुन्छ । बजेटहरू रिभ्यू हुन्छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गरिन्छ ।’

वर्षमान पुनः
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