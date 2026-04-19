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गगन थापाले अन्तिम समयमा किन स्थगित गरे भारत भ्रमण ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते ११:४६

१० साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको भारत भ्रमण स्थगित भएको छ । उनी शनिबार नै भारत जाने तयारी भए पनि आइतबारका लागि सारिएको थियो । तर उनी आइतबार पनि भारत नजाने भएका छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा पार्टीको जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रममा थापालाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाइएको थियो । थापा कार्यक्रममा जान तयार पनि भएका थिए । तर उनले अन्तिम समयमा भारत नजाने निर्णय गरे ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सभापति थापाको भारत भ्रमणको कार्यक्रम स्थगित भएको अनलाइनखबरलाई बताए । त्यसको कारणबारे भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

अनलाइनखबरको जिज्ञासामा चालिसेले भने, ‘नितान्त आन्तरिक र प्राविधिक कारणले गर्दा सभापतिज्यूले भारत भ्रमण स्थगित गर्नु भएको हो ।’ उनको भारत भ्रमणको नयाँ मिति पनि तय नभएको उनले बताए ।

भारत भ्रमण स्थगित गर्नुको कारण औपचारिक रुपमा कांग्रेसले बताएको छैन । तर आन्तरिक विवाद मुख्य कारण भएको स्रोत बताउँछ । विदेश महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चुनिएदेखि संस्थापन र इतर पक्षबीच आन्तरिक विवाद तीव्र छ । विवादकै बीचमा थापा र इतर पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका पूर्णबहादुर खड्का पक्षले देशव्यापी अभियान सन्चालन गर्दै आएका छन् ।

गगन थापा
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