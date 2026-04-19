कतिपयले ‘चुनावमा हेरौंला’ भनेर तर्साउन खोज्छन्, हामी तर्संदैनौं : गगन थापा

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- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनबारे कसैले तर्साउन खोजे पनि आफूहरू नडराउने बताएका छन्।
- बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा उनले चुनाव हारिने डरले आस्थासँग सम्झौता नगर्ने अडान लिएका छन्।
- थापाले भने, \'हामी एउटा चुनावबाट मात्तिहाल्ने र एउटा चुनावबाट आत्तिहाल्ने होइनौं\' भन्दै नागरिकको विश्वास नै प्रमुख भएको उल्लेख गरे।
७ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबारे केही नेतासमेतले आफूलाई तर्साउने गरेको भन्दै चुनावबाट नतर्सने बताएका छन् ।
बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आफ्नो पार्टी सत्तासँग भन्दा पनि समाज र सिद्धान्तसँग अघि बढ्ने उनको जिकिर थियो ।
‘शक्तिको प्रतिस्पर्धा मात्रै राजनीति होइन, सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्रै राजनीति होइन । किनभने हामीलाई यही कुरा बीपी कोइरालाले सिकाउनुभएको हो,’ थापाले भने, ‘मलाई कतिपय साथीहरूले तर्साउन खोज्नुहुन्छ, कहिलेकाहिँ नेताहरूले पनि तर्साउन खोज्नुहुन्छ । हेरौंला स्थानीय चुनाव भन्नुहुन्छ, हेरौंला प्रदेशको चुनाव भनेर भन्नुहुन्छ । हामी बीपी कोइरालाको कार्यकर्ताहरू हौं । हामी एउटा चुनावबाट मात्तिहाल्ने र एउटा चुनावबाट आत्तिहाल्ने होइनौं ।’
चुनाव हारिएला भनेर आस्थासँग सम्झौता गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता आफूहरू नभएको गगनको भनाइ छ ।
‘हामी चुनाव हारिएला, नजितिएला भनेर आस्थासँग सम्झौता गर्दै सोसाइटी र सिद्धान्तले नमान्ने गठबन्धनको राजनीति बोक्ने कांग्रेस होइन यो,’ उनले भने, ‘चुनावको सामना गर्छौं हामी । हाम्रा लागि प्राइमरी कुरा भनेको नागरिकको विश्वास र भरोसा हो । त्यसका लागि हामीले सत्तासँग होइन समाजसँग जोडिएको कांग्रेस बनाउनुपर्ने छ ।’
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