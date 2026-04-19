मोहन बस्नेतको दाबी : काठमाडौं–४ मा लडेको भए गगनको जमानत जफत हुन्थ्यो

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- नेता मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा काठमाडौँ–४ मा उम्मेदवार बनेको भए जमानत जफत हुने दाबी गरेका छन्।
- बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकका नौ हजार छ सय मतदातासँगको कुराकानीका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
- उनले सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेको भन्दै थापाको आलोचना गरेका छन्।
६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले काठमाडौं–४ बाटै प्रतिस्पर्धा गरेको भए जमानत नै जफत हुने दाबी गरेका छन् ।
बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा बस्ने सिन्धुपाल्चोकका ९ हजार बढी मतदातासँगको कुराकानीपछि आफूले यस्तो दाबी गरेको नेता बस्नेतको दाबी थियो । ‘म भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी यहाँ काठमाडौं ४ मा लड्नुभएको भए, उहाँका अरु उम्मेदवारजस्तै उहाँको पनि जमानत जफत हुन्थ्यो । किनभने सिन्धुपाल्चोकका मात्रै ९ हजार ६ सय मतदाता यहाँ छन्, उहाँहरूको कुरा सुनेर मैले भनेको हुँ,’ बस्नेतले भने ।
आफ्ना सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेकोप्रति नेता बस्नेतले आपत्ति जनाए ।
‘हाम्रा सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेर उहाँहरूले नाम दिनुभयो । को रहेछ खरानी ? अहिले गगन थापाजीको नेतृत्वमा चुनावमा होमिनेबित्तिकै खरानी गगन थापाजी आफैं पनि चुनाव हारेर आउनुभयो,’ उनले भने ।
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