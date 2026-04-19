+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोहन बस्नेतको दाबी : काठमाडौं–४ मा लडेको भए गगनको जमानत जफत हुन्थ्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेता मोहनबहादुर बस्नेतले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा काठमाडौँ–४ मा उम्मेदवार बनेको भए जमानत जफत हुने दाबी गरेका छन्।
  • बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकका नौ हजार छ सय मतदातासँगको कुराकानीका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
  • उनले सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेको भन्दै थापाको आलोचना गरेका छन्।

६ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापाले काठमाडौं–४ बाटै प्रतिस्पर्धा गरेको भए जमानत नै जफत हुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा बस्ने सिन्धुपाल्चोकका ९ हजार बढी मतदातासँगको कुराकानीपछि आफूले यस्तो दाबी गरेको नेता बस्नेतको दाबी थियो । ‘म भन्न चाहन्छु, गगन थापाजी यहाँ काठमाडौं ४ मा लड्नुभएको भए, उहाँका अरु उम्मेदवारजस्तै उहाँको पनि जमानत जफत हुन्थ्यो । किनभने सिन्धुपाल्चोकका मात्रै ९ हजार ६ सय मतदाता यहाँ छन्, उहाँहरूको कुरा सुनेर मैले भनेको हुँ,’ बस्नेतले भने ।

आफ्ना सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेकोप्रति नेता बस्नेतले आपत्ति जनाए ।

‘हाम्रा सिनियर नेताहरूलाई खरानी दस्ता भनेर उहाँहरूले नाम दिनुभयो । को रहेछ खरानी ? अहिले गगन थापाजीको नेतृत्वमा चुनावमा होमिनेबित्तिकै खरानी गगन थापाजी आफैं पनि चुनाव हारेर आउनुभयो,’ उनले भने ।

गगन थापा मोहन बस्नेत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

५ किलोमिटर दौडिएपछि गगनले भने- ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार र दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष चलाउने’

५ किलोमिटर दौडिएपछि गगनले भने- ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार र दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष चलाउने’
गगन थापाले भने– बिजुलीमा लगाइएको कर पनि सच्याइयोस्

गगन थापाले भने– बिजुलीमा लगाइएको कर पनि सच्याइयोस्
पछिल्लो १० वर्ष देश र कांग्रेसका लागि ‘काला’ दिन थिए : गगन थापा

पछिल्लो १० वर्ष देश र कांग्रेसका लागि ‘काला’ दिन थिए : गगन थापा
पुरानो समिति गाभ्ने बाहेक अरू प्रस्तावमा कांग्रेस संस्थापन लचिलो

पुरानो समिति गाभ्ने बाहेक अरू प्रस्तावमा कांग्रेस संस्थापन लचिलो
लोकतन्त्र र समावेशितामा सम्झौता नगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : गगन थापा

लोकतन्त्र र समावेशितामा सम्झौता नगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : गगन थापा
प्रदेश प्रतिपक्षविहीन बनाउने ३ दलीय सरकारको प्रस्ताव मान्दैनौं : सभापति थापा

प्रदेश प्रतिपक्षविहीन बनाउने ३ दलीय सरकारको प्रस्ताव मान्दैनौं : सभापति थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित