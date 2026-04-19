+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पटनामा विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार

प्रदर्शनकारीहरूको मार्च पटनाको गान्धी मैदानको गेट नम्बर १० बाट सुरु भएको थियो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिल्लीमा भइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनको समर्थनमा भारतको पटनामा अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसनको आह्वानमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रहरीले पटनाको जेपी गोलम्बरनजिकै प्रदर्शनकारीलाई रोक्न अश्रुग्यासका गोला र वाटर क्यानन प्रयोग गरेको छ।
  • प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप हुँदा केही सञ्चारकर्मीसहित प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन्।

६ साउन, काठमाडौं । दिल्लीमा भइरहेको विद्यार्थी प्रदर्शनको समर्थनमा बुधबार बिहारको राजधानी पटनामा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

यो प्रदर्शन अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन (आइसा) को आह्वानमा भएको हो। यस प्रदर्शनमा आइसाबाहेक अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थीहरू पनि सहभागी भएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूको मार्च पटनाको गान्धी मैदानको गेट नम्बर १० बाट सुरु भएको थियो। उनीहरू राजभवनसम्म जान चाहन्थे। प्रहरीले गान्धी मैदानस्थित जेपी गोलम्बरनजिकै विद्यार्थीहरूलाई रोकेको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि वाटर क्यानन प्रयोग गरेको थियो ।

बीबीसीका भिडियो पत्रकार शाहनवाज अहमदका अनुसार प्रहरीले अश्रुग्यासका दुई गोला हानेको थियो। यस क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानेको आरोप छ।

प्रहरीको कारबाहीका बाबजुद प्रदर्शनकारीहरू जेपी गोलम्बरमा रोकिएनन्। उनीहरू अगाडि बढ्दै डाक बङ्गला चौराहासम्म पुगेका थिए ।

यस क्रममा विद्यार्थीहरूले लगातार नारा लगाएका थिए। उनीहरूले ‘गोदी मिडिया गो ब्याक’ भन्दै नारा लगाएका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा धेरै सञ्चारकर्मी घाइते पनि घाइते भएका छन् ।

प्रदर्शन भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदर्शनकारीमाथि दमन विरुद्धको मुद्दामा भारतीय प्रधानन्यायाधीशले गरे सुनुवाइ अस्वीकार

प्रदर्शनकारीमाथि दमन विरुद्धको मुद्दामा भारतीय प्रधानन्यायाधीशले गरे सुनुवाइ अस्वीकार
माइतीघरबाट वीर अस्पतालतर्फ जान खोज्ने युवाहरूलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोक्यो (तस्वीरहरू)

माइतीघरबाट वीर अस्पतालतर्फ जान खोज्ने युवाहरूलाई प्रहरीले भद्रकालीमा रोक्यो (तस्वीरहरू)
कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीको प्रदर्शन

कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीको प्रदर्शन
सडकपेटी आश्रित दृष्टिविहीन नागरिकको काठमाडौंमा प्रदर्शन

सडकपेटी आश्रित दृष्टिविहीन नागरिकको काठमाडौंमा प्रदर्शन
मोबाइलको क्षतिपूर्ति माग गर्दै सिरहामा विद्यार्थीको प्रदर्शन

मोबाइलको क्षतिपूर्ति माग गर्दै सिरहामा विद्यार्थीको प्रदर्शन
कक्रोच पार्टीमा सोनम वाङचुक, दिपकेसँग देखिनेछन् दिल्ली प्रदर्शनमा

कक्रोच पार्टीमा सोनम वाङचुक, दिपकेसँग देखिनेछन् दिल्ली प्रदर्शनमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित