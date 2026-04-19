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प्रदर्शनकारीमाथि दमन विरुद्धको मुद्दामा भारतीय प्रधानन्यायाधीशले गरे सुनुवाइ अस्वीकार

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले भने, ‘कृपया हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र आफ्नो पनि समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंको समय हाम्रो समयभन्दा धेरै बहुमूल्य छ।’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १४:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले नीट परीक्षाको पेपर लीक प्रकरणबारे प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाही सम्बन्धी याचिकामा तुरुन्त सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।
  • प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले वकीललाई अदालतको समय बर्बाद नगर्न आग्रह गर्दै प्रदर्शनसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्न रुचि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
  • प्रदर्शनकारीले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा, नीट परीक्षाको निष्पक्षता र राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी खारेजीको माग गर्दै जन्तर-मन्तरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बुधबार ककरोच जनता पार्टीका प्रदर्शनकारीहरूमाथि दिल्ली पुलिसको कारबाहीको मुद्दा उठाइएको याचिकामा तुरुन्त सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यो प्रदर्शन परीक्षाको पेपर लीकको मामिलामा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले एक वकीलको याचिकामा भने, ‘आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र हाम्रो समय पनि बर्बाद नगर्नुहोस्।’

बार एण्ड बेन्चका अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, जस्टिस जोयमल्या बागची र जस्टिस वी. मोहनाको बेन्च अगाडि पेश भएका वकीलले मामिलालाई भोलिपल्ट सुनुवाइको लागि सूचीकृत गर्न माग भनेका थिए।

वकीलले भने, ‘पुलिसको कडाइको भिडियो प्रमाण मौजूद छ। जन्तर-मन्तरमा छात्रहरूको प्रदर्शन चलिरहेको छ। पुलिसले धेरै कडाइ गरिरहेको छ…’

यसमा प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले भने, ‘कृपया हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र आफ्नो पनि समय बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंको समय हाम्रो समयभन्दा धेरै बहुमूल्य छ।’

त्यसपछि वकीलले केही महत्त्वपूर्ण मागहरू उठाइएको बताए। यसमा सरकारसँग नीटलाई निष्पक्ष तरिकाले गराउने माग समावेश छ। पटक-पटक पेपर लीक भएको कारण राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीलाई खारेज गर्ने माग पनि सम्मिलित छ।

मंगलबार, २० जुलाईमा छात्रहरूको प्रदर्शनको क्रममा पुलिसले उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो।

अदालतले अर्को मामिलाको सुनुवाइको लागि बोलाउँदा वकीलले फेरि बोले। उनले प्रदर्शन गरिरहेका छात्रहरूविरुद्ध पुलिसको कारबाहीको भिडियो देखाउन सक्ने बताए।

यसमा प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले भने, ‘हामीलाई भिडियोमा रुचि छैन। हामीसँग हेर्ने समय छैन।’

सोमबार भएको विरोध मार्चको क्रममा पुलिसले प्रदर्शनकारीहरू र छात्रहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। पुलिसले अश्रुग्यासका गोलाहरू पनि हानेको थियो। त्यसपछि राजनीति र सिनेमासँग जोडिएका धेरै हस्तीहरूले यसको आलोचना गरेका थिए।

मानवाधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भारतमा शान्तिपूर्ण विरोधको आवाजलाई दबाइएको बताएको थियो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डियाका बोर्ड चेयरपर्सन आकार पटेलले भने, ‘जन्तर-मन्तरमा भएको प्रदर्शनबाट अगाडि आएका तस्बिरहरू र रिपोर्टहरूले भारतमा शान्तिपूर्ण विरोधको आवाज दबाइएको देखाउँछन्।’

प्रदर्शन भारत
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