कांग्रेसको आत्मा र बलिदान गरेका नेता गगन थापासँग छैनन् : विजय गच्छदार

६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति गगन थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार ४४ औं बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा प्रज्ञा भवन काठमाडौंमा इतर पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गच्छदारले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ गच्छदारले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईँभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’
सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।
आफ्नो छोराको उमेर ५० वर्षको उमेरको भएको बताउँदै उनले ५२ वर्षको गगन थापालाई पुत्रसमान भन्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।
चिढिया चुकि खेत पछि भनेजस्तो समय आउनुअगावै सोचेर पार्टी मिलाउन उनले सभापति थापासँग आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4