+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आईजीपी कार्की स्वदेश फिर्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १७:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित संगठित अपराध सम्बन्धी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
  • एफबीआई र रोयल थाई पुलिसको आयोजनामा साउन ४ र ५ गते उक्त शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
  • सम्मेलनमा साइबर अपराध, ठगी र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

६ साउन, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।

संगठित अपराध सम्बन्धी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर कार्की स्वेदश फिर्ता भएका हुन् ।

फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिकेशन (एफबीआई) र रोयल थाई पुलिसको आयोजनामा थायल्यान्डको बैंकमा ४ र ५ साउनमा भएको शिखर सम्मलेनमा सहभागी भएर कार्की स्वेदश फिर्ता भएका हुन् ।

उक्त सम्मेलनमा संगठित अपराध, साइबर अपराध, ठगी तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

दानबहादुर कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की बैंकक प्रस्थान

नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की बैंकक प्रस्थान
यूएनको प्रहरी सम्मेलनमा आईजीपी कार्कीले भने- अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य अपरिहार्य

यूएनको प्रहरी सम्मेलनमा आईजीपी कार्कीले भने- अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्य अपरिहार्य
देशभर २६३ प्रहरी चौकी जीर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैन : महानिरीक्षक कार्की

देशभर २६३ प्रहरी चौकी जीर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैन : महानिरीक्षक कार्की
जटिल भू–गोल र सडक संरचनाका कारण दुर्घटना बढ्यो : आईजीपी कार्की

जटिल भू–गोल र सडक संरचनाका कारण दुर्घटना बढ्यो : आईजीपी कार्की
पेस्तोल ताकेका लुटेरालाई प्रतिकार गर्दै लखेट्ने महिलालाई आईजीपीले गरे सम्मान

पेस्तोल ताकेका लुटेरालाई प्रतिकार गर्दै लखेट्ने महिलालाई आईजीपीले गरे सम्मान
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै हुने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक : महानिरीक्षक कार्की

प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै हुने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक : महानिरीक्षक कार्की

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित