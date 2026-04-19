आईजीपी कार्की स्वदेश फिर्ता

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- प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित संगठित अपराध सम्बन्धी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
- एफबीआई र रोयल थाई पुलिसको आयोजनामा साउन ४ र ५ गते उक्त शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
- सम्मेलनमा साइबर अपराध, ठगी र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।
६ साउन, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
संगठित अपराध सम्बन्धी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर कार्की स्वेदश फिर्ता भएका हुन् ।
फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिकेशन (एफबीआई) र रोयल थाई पुलिसको आयोजनामा थायल्यान्डको बैंकमा ४ र ५ साउनमा भएको शिखर सम्मलेनमा सहभागी भएर कार्की स्वेदश फिर्ता भएका हुन् ।
उक्त सम्मेलनमा संगठित अपराध, साइबर अपराध, ठगी तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।
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