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टेट ब्रदर्सलाई बेलायत सुपुर्दगी गर्ने कार्य रोक्ने पक्षमा अघि नबढेका डोनाल्ड ट्रम्प र मार्को रुबियो 

यी दुईलाई म्यानोस्फियरका विवादित सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हुन्। उनीहरूमाथि बलात्कार र मानव बेचबिखनको गम्भीर आरोप लागेको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले यौन अपराधमा मुछिएका टेट ब्रदरहरूलाई बेलायत सुपुर्दगी गर्ने कार्य रोक्ने कुनै योजना बनाएका छैनन्।
  • अमेरिकी मार्शल्सले मियामीबाट पक्राउ गरेका एन्ड्रयु र ट्रिस्टन टेटविरुद्ध बेलायती अधिकारीहरूले ३८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता गराएसँगै कुल मुद्दाको सङ्ख्या ५९ पुगेको छ।
  • विदेश मन्त्री रुबियोले टेट ब्रदरहरूसँग कुनै संवाद नगरेको र मानव बेचबिखनविरुद्ध कडा कानुनका पक्षपाती भएकाले उनले सुपुर्दगी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना निकै कम छ।

६ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले टेट ब्रदरहरूलाई बेलायत पठाउने कार्य रोक्ने कुनै योजना बनाएका छैनन्। यी दुई भाइहरू म्यानोस्फियरका विवादित सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हुन्। उनीहरूमाथि बलात्कार र मानव बेचबिखनको गम्भीर आरोप लागेको छ।

एन्ड्रयु टेट र ट्रिस्टन टेट सन् २०२४ मा ट्रम्प पुन: निर्वाचित हुँदा उनको समर्थन गर्ने हाइपर-मस्कुलिन सोसल मिडिया समूहका सदस्य थिए। यी भाइहरूको ट्रम्पका दुई छोराहरूसँग सम्बन्ध रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूबाट समर्थन समेत पाएका थिए।

आधिकारिक एवम् सार्वजनिक रूपमा ट्रम्प र उनको प्रशासनले टेट ब्रदरहरूबाट दूरी बनाएको छ। उनीहरूको खराब छविका कारण प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो।

‘अमेरिकाको बेलायतसँग सुपुर्दगी सन्धि (एक्स्ट्राडिसन ट्रीटी) छ। प्रशासन यस मामिलामा सन्धिका सर्तहरू पालना गर्न चाहन्छ,’ प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले एक्सियोसलाई भने।

अमेरिकी मार्शल्सले गत शनिबार मियामीबाट टेट ब्रदरहरूलाई पक्राउ गरेका थिए । बेलायती अधिकारीहरूले उनीहरूविरुद्ध ३८ वटा नयाँ यौन अपराधको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। यससँगै उनीहरूमाथि लागेका कुल मुद्दाहरूको सङ्ख्या ५९ पुगेको छ।

उनीहरूमाथि सन् २०२३ मा रोमानियामा पनि यौन अपराधको बेग्लै मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अदालती कागजात अनुसार न्याय मन्त्रालयले यस विषयबारे एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। यदि विदेश मन्त्री रुबियोले उनीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको ठानेमा सुपुर्दगी रोक्ने ‘एकल अधिकार’ उनीसँग छ।

सोमबार मियामीस्थित सङ्घीय अदालत बाहिर टेट ब्रदरहरूका वकिल जो म्याकब्राइडले पत्रकारहरूसँग कुरा गरे। ‘उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीति प्रेरित हुन्। यसमा कुनै शङ्का छैन,’ उनले भने।

म्याकब्राइडले दुवै भाइहरू निर्दोष रहेको बताए। उनीहरूले सुपुर्दगी प्रक्रियाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्नेछन्।

विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एक्सियोसलाई रूबियोले टेट ब्रदरहरूसँग कुनै संवाद नभएको  जानकारी दिएका छन्। ‘विदेश मन्त्रीले टेट ब्रदरहरू वा उनीहरूका वकिलहरूसँग कुनै कुरा गर्नुभएको छैन। विदेश मन्त्रालयको अहिले यस विषयमा कुनै कदम चाल्ने योजना छैन,’ उनले भने।

रुबियोको विचार बुझेका व्यक्तिहरूले उनका धारणाबारे बताएका छन्। उनी एक रुढिवादी क्याथोलिक हुन्। उनले अमेरिकी सिनेटरको रूपमा मानव बेचबिखनविरुद्धका कडा कानुन र पीडितको सुरक्षाका लागि काम गरेका थिए। त्यसैले उनी टेट ब्रदरहरूलाई मद्दत गर्ने पक्षमा छैनन्।

‘मार्को यी मानिसहरूलाई नीच ठान्छन्,’ एक स्रोतले भन्यो। ‘अब यदि राष्ट्रपतिले उनको निर्णय उल्टाउनुभयो भने मात्र समस्या हुन्छ। तर त्यसो हुने सम्भावना निकै कम छ।’

ट्रम्पको विचार पक्षबारे जानकारी भएका एक व्यक्तिका अनुसार राष्ट्रपति यी भाइहरूसँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन्।

‘टेट ब्रदरहरू सन् २०२४ मा राष्ट्रपति ट्रम्पको जितमा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्न चाहन्छन्। तर उनीहरू हाम्रो चुनावी रणनीतिमा थिएनन्। राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई चिन्नु पनि हुन्न,’ ट्रम्पका पूर्व चुनावी सल्लाहकारले भने।

एन्ड्रयु टेटमाथि सन् २०१५ मा पहिलोपटक बेलायतमा बलात्कारको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि यी भाइहरू रोमानिया सरेका थिए। उनीहरूले त्यहीँबाट आफ्नो अनलाइन पोर्न व्यवसाय सुरु गरेका थिए। द न्यु योर्करले ‘एन्ड्रयु टेट्स एम्पायर अफ एब्युज’ नामक खोजमूलक रिपोर्टमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ।

सन् २०१६ मा ट्रम्पले पहिलोपटक चुनाव जितेका थिए। त्यसपछि एन्ड्रयु टेटले ट्रम्पको समर्थनमा ‘मागा’ ट्विटहरू गरेका थिए। उनले ट्रम्पका जेठा छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरलाई म्यासेज पठाउन सुरु गरेका थिए।

सन् २०१८ को ‘मी -टू’ आन्दोलनपछि पुरुषहरूको प्रतिक्रियात्मक माहोल बन्यो। त्यही समयमा टेटको अनलाइन पहुँच तीव्र रूपमा बढ्यो। उनका अनलाइन कोर्सहरूले युवाहरूलाई महिलाहरूलाई ‘सेक्स स्लेभ’ बनाएर कसरी आयआर्जन गर्ने भनेर सिकाउँथे। ती कोर्सहरूले ‘पिमपिन हस डिग्री’ नामक फर्जी ‘पीएचडी’ प्रमाणपत्र पनि दिन्थे।

टेट ब्रदरहरूमाथि आपराधिक अनुसन्धानहरू बढेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो अवस्थालाई ट्रम्पसँग तुलना गर्न थाले। ट्रम्पले सन् २०२३ को चुनावी अभियानका क्रममा आफूले ‘लोफेयर’ (राजनीतिक कानुनी कारबाही) को सामना गरिरहेको बताएका थिए। त्यही समयमा एन्ड्रयु टेटले पोडकास्टर टकर कार्लसन र क्यान्डेस ओवेन्सलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा ट्रिस्टन टेटको प्रशंसा गरेका थिए।

सन् २०२४ मा ट्रम्पमाथि ज्यानले मार्ने प्रयास भएको थियो। त्यसपछि एन्ड्रयु टेटले पत्रकारहरूसँग कुरा गरे। ‘म ट्रम्प परिवारको निकै नजिक छु। म उनीहरूलाई राम्ररी चिन्छु,’ उनले भने। उनले ट्रम्पका कान्छा छोरा ब्यारोनसँग कुरा गरेको बताए। उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘अजेय र निडर व्यक्ति’ भनेर वर्णन गरे।

गत वर्ष ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएका थिए। त्यसको एक महिनापछि रोमानियाका अधिकारीहरूले टेट ब्रदरहरूको विदेश भ्रमणमाथिको प्रतिबन्ध हटाएका थिए। उनीहरूको मुद्दाको प्रक्रियागत विषयहरू पुनः जाँच भइरहेका बेला यो निर्णय भएको थियो।

रोमानियाका विदेश मन्त्रीले यो निर्णय ट्रम्पका सल्लाहकार रिक ग्रेनेलको दबाबसँग जोडिएको कुरा अस्वीकार गरे। ग्रेनेलले पहिले टेट ब्रदरहरूको पक्षमा कुरा गरेका थिए। रोमानियाका मन्त्रीले आफैँ टेट ब्रदरहरूको विषय निकालेका थिए। ग्रेनेलले कुनै माग राखेका थिएनन्।

त्यसको केही समयपछि टेट ब्रदरहरू रोमानियाबाट निजी विमान चढेर अमेरिकाको फोर्ट लाउडरडेल पुगे। त्यहाँ कस्टम्स एन्ड बोर्डर पेट्रोलका अधिकारीहरूले उनीहरूका फोन जफत गरे।

टेट ब्रदरहरूले आफ्ना फोनहरू फिर्ता पाए। उनीहरूका पूर्व वकिल पल इन्ग्रासियाले यसमा सहयोग गरेका थिए। इन्ग्रासिया त्यतिबेला ह्वाइट हाउसको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा सम्पर्क अधिकृत थिए। प्रो पब्लिकाले यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो। इन्ग्रासियाले एक्सियोसलाई यो समाचार गलत भएको बताए।

गत हप्ता टेट ब्रदर्स  वासिङ्टन डिसी पुगेका थिए। उनीहरूले कंग्रेसका केही सदस्यहरूसँग भेटघाट गरे। उनीहरूले ‘द नेड’ नामक क्लबमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग भेटे। त्यहाँ उनीहरूको भेट ट्रम्पका विश्वासपात्र एवं विशेष दूत पाउलो जाम्पोलीसँग भयो। डेली मेलले पहिलोपटक यो समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

जाम्पोलीले जुलाई १५ मा आफ्नो डुपोन्ट सर्कलस्थित घरमा ‘समर सोइरे’ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। उनले टेट ब्रदरहरूलाई उक्त कार्यक्रमका १५० जना पहुनाहरूसँग सामेल हुन आमन्त्रित गरे।

जाम्पोलीले एक्सियोसलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले टेट ब्रदरहरूलाई यसअघि तीनपटक भेटेका थिए। पहिलो भेट यसै वर्ष लस एन्जलसमा भएको मिल्केन इन्स्टिच्युट ग्लोबल कन्फरेन्समा भएको थियो। त्यहाँ उनले एन्ड्रयु टेटको पोडकास्टमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए।

‘मलाई उनीहरूमाथि लागेका यी आरोपहरूबारे थाहा थिएन,’ जाम्पोलीले भने। ‘यो मेरो गल्ती हो।’

जाम्पोलीको पार्टीमा सहभागी एक व्यक्तिले थप विवरण दिएका छन्। उक्त पार्टीमा न्याय, विदेश र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। त्यहाँ डिसीका प्रभावशाली व्यक्तिहरू र विश्वकप फुटबल खेलाडीहरू पनि आएका थिए।

‘टेट ब्रदरहरू सेलिब्रेटी जस्तै देखिन्थे। मानिसहरू उनीहरूसँग फोटो खिच्न चाहन्थे,’ स्रोतले भन्यो। ‘उनीहरू चाँडै पक्राउ पर्दैछन् भनेर कसैले अनुमान सम्म गर्न सक्दैनथ्यो।’

टेट ब्रदर्स
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