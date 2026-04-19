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गणेश नेपालीको आत्मदाहबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले बनायो न्यायिक समिति

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १६:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरी ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
  • मुगुका २५ वर्षीय नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उक्त समिति गठन गरिएको हो ।

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेर ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको हो ।

आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।

आत्मदाह गणेश नेपाली
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