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आमा बन्दै गायिका सुनिता दुलाल, बेबी-बम्प देखाएर तीज गीतमा नाचिन्

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १३:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लोकप्रिय गायिका सुनिता दुलाल पहिलो सन्तानलाई जन्म दिन लागेकी छिन् ।
  • उनले सामाजिक सञ्जालमा बेबी-बम्पसहितको भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो गर्भावस्थाको खबर दिएकी छिन् ।
  • दुलालले २०८२ मंसिर १३ गते विद्यार्थी नेता राजेश केसीसँग विवाह गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलालले पहिलो सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको भिडियो स्टोरीमा दुलाललाई बेबी–बम्पसहित देख्न सकिन्छ ।

तीजको गीतमा श्रीमान राजेश केसीसँग नाचेको भिडियो पोस्ट गर्दै सुनिताले आफ्नो गर्भावस्थालाई सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

कांग्रेसका विद्यार्थी नेता समेत रहेका केसीसँग दुलालले २०८२ मंसिर १३ गते विवाह गरेकी थिइन् ।

@sunita.dulal #sunitadulal #jhumkalagauchu #sunitadulalnewteejsong #trendingsong #khumanadhikarisong @Shree kumkum Jewellers ♬ Jhumka Lagauchu – Sunita Dulal

सुनिता दुलाल
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