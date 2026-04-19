+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साम्राज्ञीलाई शीर्ष भूमिकामा लिएर फिल्म ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ बन्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १० गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह दुई वर्षको अन्तरालपछि 'एक्का मिस्सी बादशाह' फिल्ममार्फत अभिनयमा फर्कने पक्का भएको छ ।
  • डेब्यू निर्देशक सञ्जय राईको निर्देशन रहने यस फिल्ममा साम्राज्ञीले ‘आश’ नामक साहसिक र बोल्ड चरित्रमा अभिनय गर्नेछिन् ।
  • युवापुस्ताको प्रेम र जीवनका उतारचढावमा केन्द्रित फिल्मको छायांकन आगामी फागुन महिनाबाट सुरु हुने निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह दुईवर्षपछि फिल्म अभिनयमा फर्किने पक्का भएको छ । उनको शीर्ष भूमिका रहने फिल्म ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ निर्माणको घोषणा भएको छ ।

यो कथानकलाई डेब्यू निर्देशक सञ्जय राईले निर्देशन गर्नेछन् । उनी फिल्म करिअरलाई अघि बढाउन बेलायतबाट नेपाल आइपुगेका हुन् । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो फिल्म बनाउने रुचिबारे चर्चा गरे ।

अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहको पछिल्लो फिल्म ‘लन्डन टु पेरिस’ हो जुन सन् २०२४ मा प्रदर्शनमा आएको थियो । भुटानी मूलका एक अमेरिकी युवासँग इन्गेजमेन्टपछि साम्राज्ञी केही समय मुलुकबाहिर रहिन् । उनी स्पेन लगायतका थलो घुमघाममा ब्यस्त थिइन् ।

अहिले भने स्वदेश फर्किएसँगै साम्राज्ञीलाई लिएर फिल्म बन्ने तयारी भएको हो । यस फिल्ममा उनलाई ‘आश’ नामक एक चरित्रमा देख्न पाइनेछ । आयोजित प्रेसमिटमा निर्माताले उनको बोल्ड लुक्ससहितको पोस्टर समेत सार्वजनिक गरे ।

आफूलाई मन पर्ने क्यारेक्टर नपाएकाले केही समय फिल्ममा नदेखिएको दाबी गर्दै साम्राज्ञीले यस फिल्ममा भूमिका मनपरेको बताइन् । आफूले निर्वाह गर्ने भूमिका साहसिक र भिन्न किसिमको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्देशकले मेरो सोचअनुसार मिल्ने गरि त्यो क्यारेक्टरमार्फत सिनेमा बनाउने सोच्नुभएको रहेछ । मैले स्क्रिप्ट पढेँ, म त छक्क परेँ । मेरो क्यारेक्टर धेरै साहसिक, बोल्ड, निडर र फरक किसिमको छ,’ आफ्नो पात्रबारे साम्राज्ञीले भनिन् ।

‘कोही जित्छन्, कोही हार्छन्, कोही बादशाह बन्छन्’ भन्ने बटमलाइन फिल्मको छ । निर्देशक राईले युवापुस्ताको कथामा फिल्म बन्न लागेको बताए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको पुस्ता, प्रेम, सम्बन्ध र जीवनका उतारचढावमा फिल्म केन्द्रित हुनेछ ।

‘यो फिल्म हेरेपछि युवा रमाउँछन् भन्ने आशा छ । हामीले जसरी मायालाई एक्सप्लोर गर्छौँ, त्यही भाव सिनेमामा छ । यो दुई साथीको कथा हो’ उनले भने ।

कार्यकारी निर्माता सुदीप्ता, लाइन प्रोड्युसर एलोन गुरुङ र प्रोजेक्ट सुपरभाइजर सुपथ श्रेष्ठ छन् । नरेन्द्र मैनालीले छायांकन गर्ने फिल्ममा संगीत निर्माता निकेश कार्की र रोमन बज्राचार्य, स्टाइलिस्ट आशिम रानाभाट तथा सुनिल शिवभक्तिको सम्पादन रहनेछ । छायांकन आगामी फागुनबाट सुरु हुनेछ ।

फिल्मका अन्य कलाकार चाँडै अनुबन्धित गर्ने जनाइएको छ ।

साम्राज्ञी शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनगढीमा सरकारी वार्ता टोलीले थाल्यो डा. केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल

धनगढीमा सरकारी वार्ता टोलीले थाल्यो डा. केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल
दुर्लभ अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल नेपाली कराते प्रशिक्षक सुदर्शन सिंखडा

दुर्लभ अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउन सफल नेपाली कराते प्रशिक्षक सुदर्शन सिंखडा
नौ दिनसम्म ‘गौंथली’ को कमाइ ७ करोड नाघ्यो, साढे २ लाखले हेरे

नौ दिनसम्म ‘गौंथली’ को कमाइ ७ करोड नाघ्यो, साढे २ लाखले हेरे
प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेस नेतृत्वको छलफल

प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेस नेतृत्वको छलफल
१६ प्रतिशतले आयात बढेको वर्ष भन्सार राजस्व साढे ६ प्रतिशतमात्र

१६ प्रतिशतले आयात बढेको वर्ष भन्सार राजस्व साढे ६ प्रतिशतमात्र
प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : स्ववियुले माग्यो छानबिन र डीनको राजीनामा

प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : स्ववियुले माग्यो छानबिन र डीनको राजीनामा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का

चुच्चे नक्सासहित तयार भयो नयाँ सिक्का
न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?
कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित