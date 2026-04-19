८० लाख नाघ्यो डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेको कुल संख्या ८० लाख ९ हजार ६२३ पुगेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ।

कूल डिम्याट खातामध्ये मेरो सेयर सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या ५१ लाख ४८ हजार ८९४ रहेको छ।

बजारमा सूचीकृतमध्ये अझै ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर डिम्याट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

१० साउन, काठमाडौं । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ८० लाख नाघेको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार हालसम्म कुल ८० लाख ९ हजार ६२३ डिम्याट खाता खुलेका छन् ।

एउटै व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी खाता खोल्न पाउने भएकाले दोहोरिने, तेहरिने खाता संख्या पनि उल्लेख्य रहेकाले डिम्याट खाता संख्या उच्च देखिएको छ । यीमध्ये मेरो सेयर खाताका सक्रिय संख्या भने ५१ लाख ४८ हजार ८९४ छ । तसर्थ सोभन्दा माथिको करिब २९ लाख डिम्याट खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।

हालसम्म डिम्याट भएका सेयर संख्या १८ अर्ब ६० करोड २९ लाख ५८ हजार ७८२ रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ । बजारमा सूचीकृत सेयर संख्या भने १९ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ८८ हजार ६९८ रहेको छ ।

यस हिसावले ६७ करोड ३५ लाख २९ हजार ९१६ कित्ता सेयर अझै डिम्याट हुन सकेको छैन । ती सेयर अझै पनि प्रमाणपत्रका रुपमा रहेको हुन सक्ने वा नष्ट भएको हुन सक्छन् ।