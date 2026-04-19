८० लाख नाघ्यो डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या

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- नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेको कुल संख्या ८० लाख ९ हजार ६२३ पुगेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ।
- कूल डिम्याट खातामध्ये मेरो सेयर सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या ५१ लाख ४८ हजार ८९४ रहेको छ।
- बजारमा सूचीकृतमध्ये अझै ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर डिम्याट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
१० साउन, काठमाडौं । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ८० लाख नाघेको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार हालसम्म कुल ८० लाख ९ हजार ६२३ डिम्याट खाता खुलेका छन् ।
एउटै व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी खाता खोल्न पाउने भएकाले दोहोरिने, तेहरिने खाता संख्या पनि उल्लेख्य रहेकाले डिम्याट खाता संख्या उच्च देखिएको छ । यीमध्ये मेरो सेयर खाताका सक्रिय संख्या भने ५१ लाख ४८ हजार ८९४ छ । तसर्थ सोभन्दा माथिको करिब २९ लाख डिम्याट खाता निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् ।
हालसम्म डिम्याट भएका सेयर संख्या १८ अर्ब ६० करोड २९ लाख ५८ हजार ७८२ रहेको सीडीएस एन्ड क्लियरिङले जनाएको छ । बजारमा सूचीकृत सेयर संख्या भने १९ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ८८ हजार ६९८ रहेको छ ।
यस हिसावले ६७ करोड ३५ लाख २९ हजार ९१६ कित्ता सेयर अझै डिम्याट हुन सकेको छैन । ती सेयर अझै पनि प्रमाणपत्रका रुपमा रहेको हुन सक्ने वा नष्ट भएको हुन सक्छन् ।
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