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बाजुराका दुई प्रदेश गौरव सडकमा ३३ करोड बढी रकम फिर्ता

बाजुरा जिल्लामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा प्रदेश गौरव सडकमा ३३ करोड बढी रकम फिर्ता गएको छ ।

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प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ साउन १० गते १४:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाजुरामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुईवटा गौरवका सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको साढे ३३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ।
  • मार्तडी–कोल्टी सडकखण्डका लागि छुट्याइएको २० करोड र खप्तड–जयबागेश्वरी सडकखण्डको साढे १३ करोड रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा फिर्ता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
  • वर्षौंदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा स्थानीय बासिन्दा बर्खायाममा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् र २६ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन।

१० साउन, बाजुरा । बाजुरा जिल्लामा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा प्रदेश गौरव सडकमा ३३ करोड बढी रकम फिर्ता गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश गौरवका सडक स्तरोन्नति र कालेपत्रेका लागि विनियोजन भएकोमा निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा साढे ३३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको हो ।

जिल्लाका मार्तडी–कोल्टी सडकमा गत आर्थिक वर्षको २० करोड र खप्तड–जयबागेश्वरी–गैरीखाद, डोगडी–आटीचौर हुदैँ मार्तडी जोड्ने सडकमा साढे १६ करोड रकम फिर्ता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जंगबहादुर थापाले बताएका छन् ।

मार्तडी–कोल्टी सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि बाँकी काम नगरेपछि २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गएको हो । गत वर्ष मात्र नभई अघिल्ला वर्षमा पनि समयमै काम नगर्दा करोडौं बजेट फिर्ता हुदैँ आएको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि १५ करोड बजेट थियो । तर ठेकेदारले काम नगर्दा १३ करोड ५० लाख बढी रकम फिर्ता भएको थियो ।

यस्तै प्रदेश गौरवको खप्तड–जयबागेश्वरी–गैरीखाद, डोगडी–आटीचौर हुदैँ मार्तडी जोड्ने सडकखण्डमा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा साढे १३ करोड रकम फिर्ता भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय अछामले जनाएको छ । गत आवमा उक्त सडकमा साढे १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

तर २०७८/१२/१६ मा ठेक्का सम्झौता गरेर सडक निर्माणको जिम्मा लिएको केएसएमकेबिसी/तेज जेभी धनगढी कैलालीले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि काम नगर्दा साढे १३ करोड रकम फिर्ता भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सडकमा निर्माण कम्पनीले साढे दुई करोडको मात्रै काम गरेर बाँकी बजेट फिर्ता भएको जनाएको छ ।

मार्तडी कोल्टि सडक खण्डमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा (२०७७ असार) २६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ढम्कनेदेखि चुथीसम्म ६ किलोमिटर र चुथीदेखि कोल्टीसम्म २६ किलोमिटरको ठेक्का लिएको थियो । चुथीदेखि ढम्कनेसम्मको सडक निर्माणको २०७७ पहिला नै सम्झौता भएको थियो ।

चुथीदेखि कोल्टीसम्म २६ किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनीले ५० करोड १७ लाखमा ठेक्का पाएर २०७७ को असारमा सम्झौता गरेको थियो । ३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । ३ वर्षमा काम नसकेपछि कार्यालयले पटकपटक म्याद थप गरेको थियो । म्याद थप गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ठेकेदारले काम सुरु नगर्दा बजेट फिर्ता भएको जनाएको छ ।

कार्यालयले २६ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ९८ करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले ५० करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएर २०७७ असारमा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडकमा हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा वर्षातमा मार्तडी–कोल्टी सडक बन्द हुने गरेको स्थानीय शंकरबहादुर चदाराले बताए ।

काम गर्ने जिम्मा पाएको पीएस बानियाँ निर्माण सेवा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको हो । उनी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति हुन् । मार्तडी–कोल्टी सडक जम्मा ४१ किलोमिटर छ । यो सडक प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय योजनामा रहेको छ । यो सडकको २६ किलोमिटर बाहेक मार्तडीकादेखि ढम्कनेसम्म १५ किलोमिटर रहेको छ । १५ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ५८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पहिलो खण्ड मार्तडीदेखि चुथीसम्मको ९ किलोमिटर सडकमा धेरै काम भइसकेको छ । चुथीदेखि ढम्कनेसम्म ६ किलोमिटर कालोपत्रेको काम धेरै बाँकी रहेको छ । समपूरक अनुदानको बजेटबाट यो सडकको रकम ५० प्रतिशत संघ र ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारको रहेको छ । २०५६ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको मार्तडी–कोल्टी सडक २६ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

बाजुरा सडक
लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

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