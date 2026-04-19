चन्द्रागिरीमा ट्रक र स्कुटर ठक्कर खाँदा दुई जनाको मृत्यु

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- काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा ट्रक र स्कुटर एक–आपसमा ठोक्किँदा भएको दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ।
- मृत्यु हुनेमा स्कुटर चालक ४० वर्षीय दीपक नेपाल र स्कुटर सवार ५६ वर्षीया शुभद्रा कुमारी नेपाल रहेका छन्।
- बिएण्डबि अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनीहरूको निधन भएको र ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
११ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा ट्रक र स्कुटर ठक्कर खाँदा भएको दुर्घटनामा परेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ तीनथाना चोकस्थित सडकमा बा.प्र.०२–०३८ प ९८९७ नम्बरको स्कुटर र लु. १ क ४२५६ नम्बरको मिनि ट्रक एक–आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको थियो ।
सोमबार बिहान भएको सो दुर्घटनामा परेर स्कुटरमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको केन्द्रीय समाचार कक्षले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेहरूमा स्कुटर चालक सोही नगरपालिका–१२ हरीयाली बस्ने ४० वर्षीय दिपक नेपाल र स्कुटरमा सवार सोही नगरपालिका–१४ बस्ने ५६ वर्षीया शुभद्रा कुमारी नेपाल रहेका छन् ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूको बिएण्डबि अस्पताल ग्वार्को ललितपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मिनि ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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