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भारत महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीसँग कांग्रेस नेताको भेट

प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानासहित कांग्रेस नेताहरूले मुख्यमन्त्री फडणवीससँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १६:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानासहितको टोलीले भारतको महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीससँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
  • भेटमा नेपाल–भारतबीचको आपसी सम्बन्ध, विकास सहकार्य र भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा कुराकानी भएको छ ।
  • सांसद रानाले भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री फडणवीसलाई नेपाली ढाकाटोपी उपहार दिएका छन् ।

११ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भारतको महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीससँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्दीप रानासहित कांग्रेस नेताहरूले मुख्यमन्त्री फडणवीससँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा पाल्पा–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता रानाले उनलाई ढाकोटोपी उपहार दिएका थिए ।

भेटमा कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुन, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरी पनि सहभागी थिए ।

नेता रानाले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री फडणवीससँगको भेटघाटपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्वीरहरू राखेका छन् ।

उनले भेटमा नेपाल–भारतबीचको आपसी सम्बन्ध, विकास सहकार्य र भारतमा विभिन्न पेशा गरी बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरूको अवस्था बारे कुराकानी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘स्नेहिल भेट र न्यानो मायाका लागि माननीय मुख्यमन्त्रीप्रति हृदयदेखि आभार । नेपाल–भारतको अलौकिक सम्बन्ध अमर रहोस्,’ सांसद रानाले लेखेका छन् ।

देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री सन्दीप राना
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