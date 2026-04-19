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कप्तानगञ्ज घटनाकाे विराेधमा विराटनगरमा पनि प्रदर्शन

आइतबार कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच विवाद नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएकाे गाेली लागेर एक जनाकाे मृत्यु भएकाे थियाे भने ९ जना घाइते भएका थिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १७:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीको देवानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको घटनाको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ ।
  • प्रदर्शनकारीले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै विराटनगरका बजार तथा पसलहरू बन्द गराएका छन् ।
  • आइतबार दुई समूहबीचको विवाद नियन्त्रणमा लिने क्रममा भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते भएका थिए ।

११ साउन, विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएकाे घटनाकाे विराेधमा विराटनगरमा पनि प्रदर्शन भएकाे छ ।

आइतबार कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच विवाद नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएकाे गाेली लागेर एक जनाकाे मृत्यु भएकाे थियाे भने ९ जना घाइते भएका थिए ।

घटनाकाे विराेधमा साेमबार अपराह्न ५ बजे विराटनगरमा प्रदर्शन भएको हो ।

प्रदर्शनकारीले घटनामा संलग्नलाई कारबाहीकाे माग गर्दै नाराबाजी गरिररहेका छन् । प्रदर्शनकारीले बजार पसल पनि बन्द गराइरहेका छन् ।

कप्तानगञ्ज घटना विरोध प्रदर्शन
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