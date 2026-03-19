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नेवानिका टिकट अब फोनबाटै काट्न सकिने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ११ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको टिकट अब फोनमार्फत नै खरिद वा बुकिङ गर्न सकिने सुविधा थप गरेको छ।
  • सेवाग्राहीले कार्यालय समयमा ९७७–५७१८५३८ नम्बरमा फोन गरी आफूलाई आवश्यक टिकटको बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
  • फोनमार्फत विवरण दिएपछि मोबाइलमा क्यूआर कोड प्राप्त हुने र सोही आधारमा घरमै बसी टिकट काट्न सकिने निगमले जनाएको छ।

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)का अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यका टिकट अब फोन गरेर समेत काट्न सकिने भएको छ ।

निगमले कार्यालयको फोन नम्बर ९७७–५७१८५३८ मा कार्यालय समयमा फोन गरी टिकट खरीद वा बुकिङ गर्न सकिने जानकारी दिएको हो ।

निगमका अनुसार अहिले कार्यालयको बिक्री कक्ष, निगमको वेबसाइट, निगमको मोबाइल एपबाट टिकट काट्न सकिने सुविधा रहेको छ । यसमा निगमले अब फोन नम्बरबाट समेत टिकट काट्न सकिने सुविधा थप गरिएको जनाएको छ।

फोनमार्फत आफूले यात्रा गर्न चाहेको गन्तब्यबारे सोधपुछ र बुकिङका लागि आवश्यक विवरण, इमेल, मोबाइल नम्बर र कागजात दिन सकिने भएको छ ।

टिकट मूल्यको क्यूआर मोबाइलमा प्राप्त भइसकेपछि घरमै बसी टिकट काट्न सकिने निगमले जनाएको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगम
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