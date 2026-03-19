+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं-दिल्ली रुटमा नेवानिको पुन: दैनिक २ उडान

अब काठमाडौंबाट बिहान ८ बजे एक उडान हुनेछ । दोस्रो उडान दिँउसो साढे २ बजे हुने गरी तय भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १९:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौं-नयाँदिल्ली रुटमा दैनिक दुई उडान पुनः सुरु गर्ने भएको छ।
  • काठमाडौंबाट बिहान ८ बजे र दिँउसो साढे २ बजे गरी दुई उडान हुने नेवानिका प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले बताए।
  • दिल्ली रुटमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बिहानको उडान रोकिएको थियो र अहिले पुनः सुरु गरिएको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं-नयाँदिल्ली रुटमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले अब पुन: दैनिक दुई उडान गर्ने भएको छ ।

नेवानिका प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनका अनुसार एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि दिल्ली रुटमा बिहानको उडान रोकिएको थियो । त्यसलाई पुन: सुरु गरिएको हो ।

अब काठमाडौंबाट बिहान ८ बजे एक उडान हुनेछ । दोस्रो उडान दिँउसो साढे २ बजे हुने गरी तय भएको छ ।

‘यो पूर्वनिर्धारित सेड्युल नै हो,’ उनले भने, ‘बीचमा रोकिएको थियो, यसलाई हामीले पुन: सुरु गरेका छौं ।’

काठमाडौं-दिल्ली नेवानिले राम्रो अकुपेन्सीमा बिजनेस पाइरहेको रुट हो ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

एएनओको थाइल्याण्ड अध्यक्षमा अमरा राई चयन

लुम्बिनी प्रदेशमा तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरु

सम्भव छ विद्यार्थी संगठनहरूको खारेजी ?

राज्यका अंगले गरेका काम कानुनसम्मत छन्, हस्तक्षेप हुँदैन : सरकार प्रवक्ता

राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्नेबारे मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

8 Stories
कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित