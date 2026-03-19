निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड, दलमा आवद्ध भए सेवाबाट बर्खास्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाशपछि अर्को सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी लिन कुलिङ पिरियड राख्ने भएको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
  • सरकारले दलमा आवद्ध भएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने र ट्रेड युनियनलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने योजना छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाशपछि अर्को सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी लिन निश्चित समय रोक्ने (कुलिङ पिरियड) राख्ने भएको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

दलमा आवद्ध भएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।

निजामती सेवामा रहेको ट्रेड युनियन सरकारले अध्यादेशबाट खारेज गरिसकेको छ । यसलाई कानुन बनाएरै व्यवस्थित गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।

