नीति तथा कार्यक्रम :

सरकारको घोषणा : सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाइने

सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि नयाँ नीति लागु गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
  • नयाँ नीति अनुसार संस्थानलाई मर्जर गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निकै लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि नयाँ नीति लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान हाल नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।

नयाँ नीति अनुसार अब त्यस्ता संस्थानलाई आपसमा गाभ्ने (मर्जर), निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने छ ।

यसका साथै सरकारले संस्थानहरूको सेयर बिक्री (विनिवेश) गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम रणनीतिक साझेदार सार्वजनिक संस्थान
दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने

यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाइने

ठूला रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको योजना

नेपाललाई चलचित्र छायांकन र सिर्जनात्मक गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

