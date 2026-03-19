नीति तथा कार्यक्रम :

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने

आव २०८२/८३ देखि २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिने बताउनुभयो।
  • सरकारले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु वा अंगभङ्ग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गर्ने जनाएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिपति पौडेलले श्रम कूटनीति मार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिने बताए ।

त्यसैगरी रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको लगानीमा रूपान्तरण विप्रेषण मिलान कोष स्थापना घोषणा सरकारले गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विदेशमा मृत्यु वा अंगभङ्ग भएका कामदारको परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सृदृढ गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।

रिभर्स प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्याकेज ल्याइने सरकारले जनाएको छ । आव २०८२/८३ देखि २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ । सरकारले वैदशिक रोजगारलाई बाध्यताबाट वैकल्पिक बनाउने उद्देश्य सहित रोजगार दशक घोषणा गरेको हो ।

चलचित्र, फोटोग्राफी र कन्टेन्ट क्रिएसनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिने

अटिजम र न्युरोडाइभरसिटी भएका बालबालिकालाई थेरापी सेवा सञ्चालन गर्ने

विपद् उद्धारलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी बनाइने

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न नशबन्दीदेखि पूर्वसूचना प्रणालीसम्म

सडक बालबालिका मुक्त गर्ने सरकारको घोषणा

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै (लाइभ)

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

