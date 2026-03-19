दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

२०८३ वैशाख २८ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
  • सरकारले रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड तय गरी सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने बताएको छ।
  • दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनिकरण गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

साथै रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड तय गरी सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड (विभेद) न्यूनीकरण गर्ने पनि सरकारले बताएको छ ।

‘दुरसञ्चार क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड र सुदृढ अनुगमन प्रणाली लागु गरिनेछ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पुर्वाधार विस्तार गरि डिजिटल विभेद न्यूनिकरण गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रम
