राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने

सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले रोग निगरानी र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ । रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी नीति तथा कार्यक्रममाजैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गर्न संघीय तहमा राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताए । ‘क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रण उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यन्वयन गरिनेछ,’ पौडेलले भने ।

त्यसैगरी मानसिक स्वाथ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित गर्दै मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यन्वयन नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ ।

अत्याधुनिक अपांगता पुनस्थापना केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रोस्थेटिक, फिजियोथेरापीलगायतका विशिष्टीकृत सेवाहरु उपलब्ध गराउने पौडेलले बताए । पौडेलले भने, ‘ अपांगताको प्रारम्भिक पहिचान, शीघ्र हस्तक्षेप र पुनस्थापना सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य प्रणालीसँग आवद्ध गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।’

वौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्न एकीकृत मानव सशाधन प्रणाली विकास गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

आयुर्वेद, प्राकृतिक र वैकल्पिक उपचार पद्धति वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गरिने पौडेलले बताए । ‘नेपाल औषधिको लिमिटेडको स्तरोन्नती गरिनुका साथै स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ पौडेलले भने ।

स्वास्थ्यमा ९७७ नयाँ दरबन्दी थपिँदै, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

स्वास्थ्यसँग जोडिएका १२ मिथकहरू, जसलाई तोड्नु आवश्यक छ

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

लक्षित स्वास्थ्य समता, डिजाइनमै छ समस्या

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

