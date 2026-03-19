संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन

राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने मार्गदर्शन दिने जनाएको छ।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे।
  • सरकारले समग्र रूपान्तरणलाई गति दिने र सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गर्ने घोषणा गरेको छ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सरकारको मार्गदर्शन संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण हुने बताएको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ ।’

आम नेपाली जनताको विश्वास र सार्वभौम जनताबाट स्थापित राजनीतिक स्थिरतालाई दुर्लभ अवसरको रूपमा ग्रहण गर्दै राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणलाई गति दिने सरकारको घोषणा छ ।

उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थगत गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ ।

मार्गदर्शन रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली
सरकारको घोषणा : सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाइने

खेलकुदलाई पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोडिने

असार महिनामा केन्द्रित पूँजीगत खर्च घटाउने सरकारको योजना

राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने

कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिने

अमेरिकामाथि नेपाल ए को रोमाञ्चक जित, शृङ्खला क्लिन स्वीप

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

