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नेवानिको सेवा सुरक्षित र व्यवसायिक बनाउन सरकार सुक्ष्म अध्ययनमा छ : प्रधानमन्त्री

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १४:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र व्यावसायिक बनाउन सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
  • निगमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा निर्वाह गरेमा सुधार सम्भव हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
  • बजेटको नीतिबमोजिम निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदारी अघि बढाउने प्रक्रियामा सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

१७ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवसायिक बनाउनुपर्ने मान्यताका साथ सरकारले सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको बताएका छन् ।

निगमको ६८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपाल वायुसेवा निगम देशको नेतृत्वदायी संस्था हुनुको नाताले सेवा सुधारको पक्षमा पनि अग्रता कायम गर्नुपर्ने बताए ।

निगमको सुधारका लागि सबैभन्दा पहिला निगमभित्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।

जिम्मेवारी निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थादेखि स्रोत साधनको व्यवस्थापनसम्म सरकार सधै तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकारको आगामी आवको बजेटमा निगमलाई प्रभावकारी र व्यवसायिक बनाउने योजना उल्लेख गरिएको स्मरण प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । बजेटको ९ औं पृष्ठको १६ नम्बर बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

त्यसलाई सार्थकर्ता दिन सरकारले चाँडै नै आवश्यक कदम चाल्ने समेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएका छन् । यसमा सरोकारवाला सबैको सकारात्मक भूमिको समेत अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । ‘सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेको सरकारलाई निगम भित्रको सुशासनको विषयमा बेलाबेलमा उठ्ने गरेका प्रश्नप्रति गम्भीर चासो रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम
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